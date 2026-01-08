Danimarka ordusundan ABD’ye Grönland cevabı: Kimseden emir beklemeden vururuz

  • İSTANBUL
Dünya

Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland adasını ele geçirme planına karşı Danimarka basını, Grönland’a yönelik olası bir ABD askeri müdahalesi durumunda Danimarka ordusunun resmi talimat beklemeden karşılık vereceğini yazdı. Yetkinin, 1952 tarihli bir karara dayandığı belirtildi.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland’a yönelik olası bir ABD askeri müdahalesi senaryosu, Danimarka basınında geniş yer tuttu. Danimarka’nın önde gelen medya kuruluşlarından Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarının ardından dikkat çekici bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

TALİMAT BEKLEMEDEN ASKERİ KARŞILIK VERİLEBİLİR

Habere göre, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması amacıyla 1952 yılında alınan bir karar, ülkenin savunma reflekslerini açık biçimde tanımlıyor. Söz konusu karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda resmi bir savaş ilanı olmasa dahi üst makamdan talimat beklemeden askeri karşılık verebiliyor.

Belgelerde ayrıca, Danimarka askerlerinin düşman tarafından esir alınan ya da etkisiz hale getirilen yetkililerden gelecek emirleri dikkate almaması gerektiğine dair hükümlerin de yer aldığı aktarıldı.

Berlingske’nin haberinde, söz konusu düzenlemenin özellikle Grönland gibi stratejik bölgelerde ani askeri tehditlere karşı hızlı tepki verilmesini amaçladığı vurgulandı.

