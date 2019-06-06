0553 313 94 23

Danimarka başbakanı seçimi kaybetti, istifa sözü verdi

Danimarka’da yapılan genel seçimlerde Başbakan Lars Loekke Rasmussen’in Liberal Partisi genel seçimlerde yenildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:42
Danimarka başbakanı seçimi kaybetti, istifa sözü verdi

Danimarka’da yapılan genel seçimlerde Başbakan Lars Loekke Rasmussen’in Liberal Partisi genel seçimlerde yenildi. Rasmussen, istifa sözü verdi.


Danimarka’da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 100’ü sayılırken, sol partilerin yükselişi dikkat çekti. Başbakan Lars Loekke Rasmussen’in Liberal Partisi de dört yıl öncesine göre hafif bir ivme yakaladı. Popülist Danimarkalılar Partisi ise büyük bir düşüş kaydetti. TV2 kanalı ise Rasmussen’in genel seçimlerde yenilgiyi kabul ettiğini bildirdi. Rasmussen de yerel medya tarafından yapılan haberlere atıfta bulunarak seçim gecesi mitinginde, “Gerçekten çok iyi bir seçim yaptık ancak hükümet değişikliği olacak” itirafında bulundu.


Yerel basın, Danimarka’da seçmenlerin tasarruf tedbirlerine karşı isyan ettikleri ve sağcı politikacılara darbe vurduklarını yazdı. İskandinavya’da bir yıl içinde üçüncü solcu partinin seçimi kazandığı hatırlatıldı. Hem Sosyalist Halk Partisi hem de Sosyal-Liberal Parti’nin, daha yumuşak göç politikaları ve iklim değişikliği ile mücadele yönünde yaptıkları seçim propagandaları sonrasında istediklerini aldıkları bildirildi.


Seçimin sonuçlarına göre muhalefette bulunan sol blok mecliste 96 sandalyeye ulaşırken, iktidardaki Liberal Parti ve sağdaki diğer partiler ancak 79 sandalyede kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine yeni üye
    1. Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine..
    2. Bilinçsizce toplanan bitkiler yok olma..
    3. (Özel) Çocuğu olmayanlar bu karışımla..
    4. Taşköprü’de jandarma ekipleri..
    5. En büyük ilgi onlara
    6. Danimarka başbakanı seçimi kaybetti,..
    7. Galatasaray'dan Beşiktaş'ın eski..
    8. Termal’de bayram yoğunluğu
    9. CNN'den flaş Suudi Arabistan iddiası!..
    10. 3500 rakımlı yaylada zorlu bayram..
    11. Süphan dağı ve gelincik çiçeklerinin..
    12. Evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişi..
    13. (Özel) E-5 Karayolu’nda..
    14. Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu..
    15. Sakarya lise taban puanları 2019..
    16. (Özel) Karısını öldürmeden önce masaj..
    17. Çocuğunu alan oraya koştu
    18. Muhallebinin hikayesi | Tarih kokan..
    19. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    20. Japonya’dan ABD-İran mesajı
    21. GÜNCELLEME - Bozcaada'dan botla denize..
    22. (Özel) Çarşı mimarisinde Allah yazıyor..
    23. Burdur lise taban puanları 2019 MEB
    24. Hulusi Akar'dan şehit asker için..
    25. (Özel) Büyükçekmece’de merdivenlerden..
    26. Nişanlısından ayrılan mühendis gölde..
    27. Hakkari'den kahreden haber! Şehidimiz..
    28. Kırşehir lise taban puanları 2019..
    29. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist..
    30. Trump'tan flaş İran açıklaması: Askeri..
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular