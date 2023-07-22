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Spor Daniel Amartey resmen Beşiktaş'ta
Spor

Daniel Amartey resmen Beşiktaş'ta

Yeniakit Publisher
2023-07-22 08:57:00 -
Daniel Amartey resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transferlerini sürdürüyor.

Ganalı futbolcu Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey’le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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