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Dandy Walker Sendromu nedir? Belirtileri neler?

Bebeklerde zeka geriliğine neden olan Dandy Walker Sendromu hastalığının ne olduğunu ve hangi belirtiler gösterdiğini sizler için araştırdık. İşte Dandy Walker Sendromu ile ilgili bilmeniz gerekenler...

26 Nisan 2018 Perşembe 09:22
Dandy Walker Sendromu nedir? Belirtileri neler?

Hamilelik döneminde bebeklerde nadir olarak görülebilen hastalıklardan birisi de Dandy Walker Sendromudur. Bebeklerde zeka geriliğine neden olan bu rahatsızlık, beyindeki dördüncü ventrikul'daki boşluğun normal gelişmemesi halidir.

Uzmanlar nedenini tam olarak belirleyemese de bebeğin yeteri kadar gelişmediğinden dolayı bu hastalığın oluştuğunu öne sürmektedir.

PEKİ BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dandy Walker sendromunun en belirgin işareti, henüz küçük yaşlarda çocukta zeka geriliği görülmesi ve nöromotor becerilerinin gelişememesi durumudur. Epilepsi nöbetine benzer nöbetler, huzursuzluk ve kusmalar eşliğinde kendini gösteren bu sendromda dengede duramama ve gözlerde titremeler görülebilir.
Dandy Walker sendromuna sahip çocukların neredeyse yarısında zeka geriliğinin görülmesinin yanı sıra kas ve sinir sistemi ile ilgili sorunlarda oluşur.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:22
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