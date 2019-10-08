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Dana yürek kavurma nasıl yapılır? Yürek kavurma tarifi

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yürek, yumuşak bir şekilde pişirilerek tüketilebilir. Pek çok kişi tarafından pişirilmesi çok zor olarak bilinen yürek, belli püf noktalara uyularak kolay bir şekilde hazırlanabilir. Peki, Dana yürek kavurma nasıl yapılır? İşte yürek kavurma tarifi...

08 Ekim 2019 Salı 00:22
Dana yürek kavurma nasıl yapılır? Yürek kavurma tarifi

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yürek, yumuşak bir şekilde pişirilerek tüketilebilir. Pek çok kişi tarafından pişirilmesi çok zor olarak bilinen yürek, belli püf noktalara uyularak kolay bir şekilde hazırlanabilir. Peki, Dana yürek kavurma nasıl yapılır? İşte yürek kavurma tarifi...

Yürek kavurmanın püf noktaları neler?

Çeşitli baharatlarla marine edilen yürek, daha lezzetli bir halde sunulabilir. Küp şeklinde kesilmiş domates ve renkli biberler etin tadının net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Kekikten pul bibere, zeytinyağından soya sosuna kadar çeşitli malzemelerle zenginleştirilecek tariflerle harika tabaklar hazırlanabilir.

Yürek ve diğer sakatatlar pişirmeden önce yıkanmamalıdır. Yürek pişirirken istenmeyen kokuların ortaya çıkmaması için kullanılacak baharatlar özenle seçilmelidir. Kekik, pul biber, pesto sos, zeytinyağı ve soya sosu ile yapılacak marinasyonda bekletilecek kuşbaşı şeklinde doğanmış yürek eti, harlı ateşte ara sıra karıştırılarak pişirilmelidir.

Dana yürek kavurma nasıl yapılır?

Malzemeler

750 gr dana yüreği ( kuş başı doğranmış )
yarım çay bardağı sıvıyağ
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber ü
3 adet kuru soğan
2 adet ortaboy domates
1 çorba kaşığı biber salçası
Biraz pul biber
Biraz karabiber
Ve tuz

Yapılışı

Kuşbaşı doğranmış dana yüreğini iyice yıkayın suyunu süzün büyük bir tavaya alın ocağa koyun dana yüreği suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken dana yüreğinin üzerine sıvıyağı ilave edin küp küp kesilmiş kırmızı ve yeşil biberi ilave edin hafif yumuşayana kadar soteleyin ve piyaz şeklinde doğradığınız soğanları ilave edin soğanlar kızarana kadar pişirin.

Soğanlar kızarınca küp küp kesilmiş domatesi ilave edin domatesler suyunu çekince biber salçasını,tuzu ve baharatları ilave edip bir kaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Sıcak sıcak yanında bol ekmekle servis yapın.

Afiyet Olsun.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 00:22
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