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Kadın - Aile Dana füme etli karnabahar çorbası nasıl yapılır? Karnabahar çorbası tarifi
Kadın - Aile

Dana füme etli karnabahar çorbası nasıl yapılır? Karnabahar çorbası tarifi

Hep klasik çorba içmekten sıkıldıysanız sütlü karnabahar çorbası tam size göre bir tarif. Hem verdiği faydası ile hem lezzetiyle beğeneceğiniz İrlanda mutfağına ait dana füme etli karnabahar çorbası nasıl yapılır? Karnabahar çorbası tarifi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:52:00 -
Dana füme etli karnabahar çorbası nasıl yapılır? Karnabahar çorbası tarifi

Dana füme etli karnabahar çorbası İrlanda’nın meşhur peynirli karnabahar çorbasıdır. Oldukçe lezzetli olmasının yanında besleyici özelliğe sahip olan bu çorbayı özellikle çocuklarınız severek tüketecek. İşte nefis füme dana etli karnabahar çorbası...

Dana füme etli karnabahar çorbası tarifi

Malzemeler

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet kereviz sapı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

1/4 demet dereotu

1 su bardağı kruton (fırınlanmış ekmek küpleri)

Yapılışı:

Kök kısmını kestikten sonra çiçeklerine ayırdığınız karnabaharların sap kısımlarını kısaltın. Bol suda yıkadıktan sonra fazla sularını süzdürün ve kabuklarını soyduğunuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesin. Kereviz sapını ince ince doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra karnabahar, patates, kuru soğan ve kereviz sapı parçalarını hafif bir renk alana kadar soteleyin.

Sotelenen sebzelere sıcak et suyunu katıp orta ateşte 20-25 dakika kadar haşlayın.

Çorbaya kıvam ve lezzet verecek terbiye karışımı için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritin. Unu katıp kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Soğuk sütü azar azar katıp, topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırdıktan sonra kıvam alan sosu ocaktan alın.
Karnabahar ağırlıklı olmak üzere et suyunda haşlanan sebzelere hazırladığınız sos karışımını ekleyin.

Son olarak, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber eklediğiniz karnabahar çorbasını, kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirdiğiniz çorbayı sıcak olarak servis edin.

Dereotuyla süsleyerek sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun...

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