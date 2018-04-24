Damızlık düvede ilk başvuru bugün

Yaklaşık bir ay önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü İsmail Şanlı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından bir protokol imzalandı.

Tarafların imzalayarak birbirlerine verdiği protokolde iki proje vardı. Birisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği, Ziraat Bankası’nın kredi vereceği “500 Bin Anaç Koyun Projesi”. Diğeri ise, yine Ziraat Bankası’nın kredilendireceği, Tarım ve Kredi Kooperatifl eri Merkez Birliği’nin yürüteceği “250 Bin DamızlıkDüve” projesi.

Kamuoyunda çok tartışılan 500 Bin Koyun Projesi ile ilgili başvurular alındı. İlk uygulama, yani koyunların dağıtımı 26 Nisan Perşembe günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın memleketi Şanlıurfa’da başlatılacak.

Et ithalatını önlemek ve hayvan varlığını artırmak amacıyla ithal edilerek kredi karşılığında çiftçilere verilmesi öngörülen 250 bin baş damızlık düve için başvurular bugün başlayacak.

Tarım Kredi Kooperatifl eri Merkez Birliği’nin açıklamasına göre, projeden isteyen herkes yararlanamayacak. Projeden sadece Tarım Kredi Kooperatifi ortakları yararlandırılacak. Buna göre projeden yararlanma koşulları şöyle:

1- Projeye başvuru tarihi itibariyle Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olmak.

2- 2 Nisan 2018 ve öncesi tarihlerde büyükbaş süt hayvancılığı yapıyor olmak.

3- En az 15 baş kapasiteli ve hayvancılık yapmaya elverişli ahıra sahip olmak.

4- Ahırın bulunduğu yerde ikamet ediyor olmak.

5- Kredi kullanmaya uygun mali durumda olmak.

Proje kapsamında damızlık düve alacak Tarım Kredi Kooperatifi ortağı çiftçilere 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yatırım kredisi kullandırılacak. Tarım Kredi Kooperatifl eri’nin açıklamasına göre, Ziraat Bankası’nca kredi limiti tahsisi yapılacak ortaklara, işletme kapasitelerinin 15 başa tamamlanabilmesi amacıyla; damızlık gebe düve tedariki için 7 yıllık yatırım kredisi (İlk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli), yem tedariki için en fazla 18 ay vadeli işletme kredisi kullandırılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın daha önce açıkladığı gibi, söz konusu proje kapsamında çiftçilere 100 bin lira kredi kullandırılacak. Bu kredinin yüzde 80’i düve, yüzde 20’si yem tedariki için kullandırılacak.

Proje kapsamında Ziraat Bankası’nın yatırım kredisi tahsisi yaptığı kooperatif ortaklarına Tarım Kredi Kooperatifleri’nce damızlık gebe düve teslimi yapılacak. Damızlık gebe düve teslimi yapılan ortakların yem ihtiyaçları da yine Tarım Kredi Kooperatifl eri’nce karşılanacak.

Ziraat Bankası’nın kredilendireceği, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ise tedarik edeceği damızlık düveler Simental, Holstein, Esmer (Montafon) ve Montbeliard ırkı hayvan olacak.

Tarım Kredi Kooperatifl eri’nce ortaklara teslimatı yapılacak düveler ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak; veterinerlik hizmeti, aşı ve küpeleme hizmeti, hayvan hayat sigortası (dar kapsamlı),Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) tarafından ücretsiz karşılanacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından uygulanacak 250 Bin Damızlık Düve Projesi için başvurular bugün (24 Nisan 2018) başlayacak ve 7 Mayıs 2018’de sona erecek. Başvuru sahipleri, başvuru belgeleri ile birlikte bağlı veya üyesi olduğu Tarım Kredi Kooperatifi ne müracaatta bulunacak.Kooperatife üyelik kaydı bulunmayan üreticiler, hayvancılık işletmesinin bulunduğu yerdeki Tarım Kredi Kooperatifi ne başvuru yaparak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yukarıda 5 madde halinde sıralanan şartlardan herhangi birini taşımayanların başvuruları kooperatifçe alınmayacak.

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