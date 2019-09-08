Damdan düşen yaşlı kadın öldü Adana’da salça bulunan dama çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti.

Adana’da salça bulunan dama çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki katlı evin ikinci katında oturan 83 yaşındaki Zekiye Kayakıran dama çıktı. Bir süre sonra da düşerek yaralandı. Yaşlı kadının birinci katta oturan gelini ses duyup dışarı çıktığında kayınvalidesinin yerde kanlar içinde yattığını görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Bu arada polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Damda inceleme yapan polis yaşlı kadının damdaki salçaları kontrol etmeye çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. Yaşlı kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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