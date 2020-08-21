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Ekonomi DAMAT|TWEEN, FB’nin yeni sezon resmi kıyafet sponsoru
Ekonomi

DAMAT|TWEEN, FB’nin yeni sezon resmi kıyafet sponsoru

Damat|Tween, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2020-2021 sezonunda da Resmi Kıyafet Sponsoru olmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:27:00 -
DAMAT|TWEEN, FB’nin yeni sezon resmi kıyafet sponsoru

Damat|Tween, yeni sezonda da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol takımlarına, kadın-erkek basketbol ve voleybol takımlarına ve teknik heyetine özel koleksiyon hazırlayacak. Dünyada sporun ve sporcunun yanında olmaktan her zaman gurur duyduklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en köklü ve en büyük kulüplerinden biri. Orka Holding olarak bizler de markalarımızla dünya modasında üstün başarılar elde ediyoruz. Bu başarımızı, Türk sporunun gözbebeği kulüplerinden Fenerbahçe’nin giyim sponsorluğunu sürdürerek taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kulübe destek olmaktan, bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrıca büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Güçlü iş birliğimizin Fenerbahçe’ye ve Damat|Tween markamıza yeni sezonda da güzel başarılar getirmesini dilerim” dedi.

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