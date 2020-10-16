Damat Tween’den sanal defile

Damat Tween 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonu virtual runway (sanal defile) şovu, Türkiye’de bir ilk olarak greenbox teknolojisini 3. boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığıyla markaya özel oluşturulan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi. Defileye, Damat Tween’in 4 yıl önce giriş yapmasına rağmen kısa sürede hızla büyüyerek 32 mağazaya ulaştığı dünya moda merkezi İtalya’daki başarısına atfen sanal ortamda oluşturulan İtalya sokakları ev sahipliği yaptı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlayan ve hızla yükselmeye devam eden bir marka. Dünyaca ünlü bir moda markası olarak yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz. Bu anlayışımızın bir yansıması olan virtual runway şovumuz ile Türkiye’de bir ilke imza atmaktan dolayı da gururluyuz” dedi.