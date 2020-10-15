Damat Tween'den İtalya sokaklarında sanal defile

İSTANBUL (AA) - Damat Tween, 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonunu virtual runway (sanal defile) ile dünyaya aynı anda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Damat Tween 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonu virtual runway (sanal defile) şovu, Türkiye'de bir ilk olarak greenbox teknolojisini 3. boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığıyla markaya özel yaratılan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi.

Defileye, Damat Tween'in 4 yıl önce giriş yapmasına rağmen kısa sürede hızla büyüyerek 32 mağazaya ulaştığı dünya moda merkezi İtalya'daki başarısına atfen sanal ortamda oluşturulan İtalya sokakları ev sahipliği yaptı.

"Kusursuz" kalıpları yeni nesil kumaşlarla harmanlayarak lüksü konforla buluşturan Damat Tween'in virtual runway şovunu, VIP özel gösterimiyle birlikte dün gece tüm dünyadan davetliler aynı anda izledi. Türk ve yabancı 17 mankenin görev aldığı defilede, koleksiyona ait toplamda 28 tasarım sergilendi.

Defile için markaya özel yaratılan sokaklarda, Pisa Kulesi, pizza restoranları, dondurma dükkanları, tarihi çeşmeler ve motosikletler gibi İtalya'yı hatırlatan dünyaca ünlü simgelere de yer verildi.



Toplamda 13 dakika süren ve Orka Holding Pazarlama İletişim Direktörü Vildan Yıldırım ve ekibi tarafından koordine edilen virtual runway için Pazarlama 360 Başkanı Öznil Menemenlioğlu liderliğinde yaklaşık 50 kişilik bir teknik ekip görev aldı.

Hazırlıkları bir ayda tamamlanan defilenin müziği Mehmet Ünal, koreografisi ise Banu Noyan imzası taşıyor.





- "Yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlayan ve hızla yükselmeye devam eden bir marka. Dünyaca ünlü bir moda markası olarak yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz. Bu anlayışımızın bir yansıması olan virtual runway şovumuz ile Türkiye'de bir ilke imza atmaktan dolayı da gururluyuz."