Damat-Tween, KKTC’de mağaza açtı

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesindeki büyümesini ışık hızıyla sürdüren Orka Holding, aralık ayında mağaza açtığı ülkelere KKTC’yi de ekledi. Holding, başkent Lefkoşa’daki Damat-Tween Flagship ile KKTC’deki üçüncü ve en büyük mağazasını açtı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Lefkoşa ile yurtdışındaki mağaza sayısının 180’e, toplam mağaza sayısının da 395’e ulaştığını açıkladı. Orakçıoğlu, “2019 yılında ana hedef pazarımız İtalya’da daha da büyüyecek ve çok yakında Roma ve Floransa ile birlikte satış noktalarımızı 30’a çıkaracağız. Bizim için gün, Avustralya’da başlayıp, Güney Amerika’da bitiyor. Üzerinde güneş batmayan bir marka olarak; Çin, Amerika, Kanada ve Hindistan’ı da yeni hedef pazarlar olarak belirledik” diye konuştu.