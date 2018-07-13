Damat online satış ile uçtu

Orka Holding, dünyanın dört bir yanına yaptığı online satış ağını genişletti. Holdingin yönetim kurulu başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Gabon gibi ülkelerden bile sipariş aldıklarını belirterek, “Başarımızda perakende mühendisliği ile dijitale yaptığımız yatırımların payı büyük” dedi.

LOKAL DİLLERLE HİZMET

İnternet ortamında Türkçe ve İngilizce’nin yanına lokal dilleri eklediklerini anlatan Orakçıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Rusça, Arapça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Romence olarak online satışlara başladık. Tüm bu girişimler sayesinde Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan Asya’ya tüm dünya ülkelerinde müşteri adedimizi artırıyoruz. Bu adımların isabetli oluşu, online satış rakamlarında da kendini hissettiriyor. Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre online satışlarımız gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yüzde 150 arttı. Online satışlarımızın ciroda payı yüzde 7’lere geldi. Bu oranın 2019’da yüzde 10’a ve 2023’te yüzde 25’e geleceğini öngörüyoruz.”

2017’yi Türkiye’de 210 ve yurt dışında 73 ülkede 160 olmak üzere toplamda 370 mağaza ile kapattıklarını söyleyen Orakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl hedefimiz yurt içinde 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak. Bu yıl yurtdışında açılması planlanan 40 mağazamızdan 16’sının açılışını gerçekleştirdik. 24’ü de yılsonuna kadar açılacak. Yurt dışında yılsonuna kadar mağaza sayımız 200 olacak. Bu yıl giriş yapacağımız yeni pazarlar arasında Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus var. Almanya, Rusya ve İtalya’nın da olduğu bazı ülkelerde yeni mağazalar açacağız. Yine Avrupa’nın teknoloji olarak en iyi üretim tesislerinden birine sahip olduğumuz Giresun’daki fabrikalarımızın üretim kapasitesini artırarak revize yatırımlar yapacağız.”

WASHİNGTON’A DA YATIRIM

Markalı ihracatı artırdıklarını kaydeden Orakçıoğlu, “75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da beş katına ulaşma başarısı gösterdik. Moda merkezi İtalya’da bile her yıl satışlarımız yüzde 120 artıyor. İtalya’da satış noktalarımız da 2019 yılında 28’e çıkacak. Gelecek yıl Washington’da da ilk mağazamızı açacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam kampanyasını desteklediklerini de ifade eden Süleyman Orakçıoğlu “Geçen yıl 400 kişilik yeni istihdama imza attık. Bu yıl çalışan sayımızı 500 kişi artırarak 3 bin 400’e yükseltmek istiyoruz. Bunu da yurtiçinde ve özellikle yurtdışında yapacağımız yeni yatırımlar ile sağlayacağız” şeklinde konuştu.

YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ise yenilikçi bir anlayışla üretim ve satış yaptıklarını dile getirdi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da doğa dostu ve inovatif ürünlerinin ilgi gördüğüne dikkat çekti. Arar, “Üretimden son kullanımına kadar doğa dostu, kimyasal kullanılmayan, yeşil üretim dediğimiz ürünlere yoğunlaşıyoruz. Bunu, dünyanın da geleceği açısından üzerimize düşen bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.