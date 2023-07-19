Damat 65 'Gelin' 16 yaşında! Balayından sonra okula başlayacak

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria Belediye Başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini geçtiğimiz aylarda bir skandala imza atarak 16 yaşında henüz liseye giden Kauane Rode Camargo isimli bir genç kızla 15 Nisan tarihinde evlendi.

Olayın basına yansımasıyla birlikte hem ülkesinden hem de dünyadan büyük tepki gören Hussein, partisinden istifa etti.

Kayınvalideye terfi

Düğünden hemen sonra belediye başkanı daha önce il milli eğitim müdürü olarak görev yapan kayınvalidesine 1.500 dolar zam yaptı. Aradan geçen 3 ay sonucunda Hussein ile Camargo'nun Karayipler'e balayına gittiği ortaya çıktı. Tatilin yaz sonuna kadar süreceğini belirten Hussein, Camargo'nun okulu başlayacağı için erken biteceğini aktardı. İsmini vermek istemeyen belediye yetkilileri, çiftin 1 aylık tatile çıktığını doğruladı.

'Kimseye zararımız yok'

Öte yandan The Sun'da yer alan haberde Camargo'nun evlenmeden bir gün önce 16 yaşına girdiği hatırlatıldı ve küçük kızın 'Biz mutluyuz, bana iyi davranıyor ben de ona iyi davranıyorum. Kimseye zararımız yok' ifadelerine yer verdi.

Güzellik kraliçesi

Hala lisede okuyan Camargo ise geçtiğimiz yıl Miss Araucaria yarışmasında gençler kategorisinde ikinci oldu. Camargo'nun eşi Hussein ise daha önce 3 kez evlendi. Hussein'in net serveti ise 2,2 milyon dolar. Yerel basında 16 çocuğu olduğu yazılan Hussein, ilk evliliğini 1980 yılında yaptı.

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