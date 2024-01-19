Damarları porçöz gibi açan bakın hangi gıda! Bundan böyle: Sabahları 1 parmak ucuyla yiyin, tıkanıklığı giderin

Normal bal çeşitlerinden 3-4 kat daha fazla aminoasit içeren karabaş balı, düzenli tüketildiğinde kalp damar sağlığını düzene sokuyor. İşte karabaş balının inanılmaz faydaları.

Bal binlerce yıldır bilinen ve şifa için kullanılan, antiviral özelliklere sahip doğal bir mucizedir.

Doğal karabaş otu balı; hafif kırmızımtırak, hoş kokulu, dudaklardan başlayarak genize kadar bütün ağız içini nane ferahlığı ile dolduran çok kaliteli, az bulunan bir baldır.

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yetişen çam ağaçlarından elde edilir.

İçerdiği saponinler, glikozidler, sineoller sebebiyle çok zengin besin maddesidir. Aminoasit (prolin) değeri diğer ballardan 3-4 kat daha fazladır.

Bu sebeple sağladığı faydalar da daha etkilidir.

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Her sabah bir parmak karabaş balı yemek, inanılmaz etkiler yaratabilir.

İşte karabaş balının faydaları...

Vücudun doğal ilacı

karabaş otu balı; damar sertliğini önlemeye yardımcı olur, kalp damarlarını açarak kalbi kuvvetlendirir.

Ağrı kesici özelliğe sahip olan karabaş otu balı, sinirlilik halini dengelerken, sara nöbetleri ve astım kriziyle mücadelede etkin bir rol oynar.

Cilt, üriner sistem, kalp ve dolaşım sistemi ile solunum sistemi hastalıklarında faydalıdır.

Bağışıklık sistemini destekler.