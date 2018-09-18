Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

DAMAR TIKANIKLIĞI NEDİR?

Damar tıkanıklığı, damar duvarlarına yağlı maddeler, kolesterol ve anormal hücrelerin depolanmasından dolayı oluşan bir durumdur. Her insanın damar tıkanıklığı yaşama ihtimali bulunmaktadır, ancak buna rağmen bazı insanlar damar tıkanıklığı geliştirme açısından daha büyük bir risk altındadır.

Kolesterol gibi yağlı maddelerin diğer hücresel atıklarla birlikte birikmesine bağlı olarak arter duvarlarında daralma ve kalınlaşma meydana gelmektedir. Arter boyunca biriken bu maddeler plak veya aterom olarak adlandırılan bir birikimi oluşturmaktadır. Plaklar, aslında tehlikelidir çünkü kan damarlarını tıkamaktadır. Plaklar kalbe giden kan akışını engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu durumda, kalp krizi ya da beyin fonksiyonlarında kayıp gibi hayatı tehdit eden sonuçlar yaşanabilmektedir.

Damar tıkanıklığı yavaş yavaş ilerlemektedir ve komplikasyonlara neden olması uzun bir zaman almaktadır. Nadir de olsa, bazı çocuklarda bile damar tıkanıklığı oluşabilmektedir. 50 yaşından sonra daha fazla ortaya çıkma eğilimi göstermektedir. Çoğu zamanda, herhangi bir belirti olmadığı için kalp krizi gibi ciddi sonuçlara yol açmadan teşhis edilememektedir.

Sağlıklı ve düzenli yaşam tarzı seçeneklerini tercih etme ile damar tıkanıklığının önüne geçilebilmekte, oluşması durumunda ise tedavi ile kontrol altına alınabilmektedir.

BELİRTİLERİ

Damar tıkanıklığı başlangıcında, arter duvarları giderek kalınlaşıp ve sertleşse de genellikle herhangi bir belirtileri yaşanmamaktadır. Hatta durum kötüleştiğinde bile belirtiler fark edilmemektedir. Bu nedenle düzenli kontroller oldukça önemlidir. Damar tıkanıklığı ilerledikçe tıkanmış arterler, aşağıdaki belirtilere sebebiyet verebilmekte; ayrıca da kalp krizi veya inme için bir risk faktörü oluşturabilmektedir.

Damar tıkanıklığı belirtileri ise;

Göğüs ağrısı veya basınç (angina)

Aniden kolda ya da bacakta zayıflık veya uyuşma

Kesintili konuşma veya karmaşık konuşma

Bir gözde geçici görme kaybı

Yüz kaslarının sarkması

Yürürken ağrı hissetme

Yüksek tansiyon

Damar tıkanıklığı, plakların damar içinde birikmesi ve damarı tıkaması sonucu oluşmaktadır. Damar tıkanıklığını neyin tetiklediği kesin olarak net olmasa da, pek çok faktörün bir rol oynadığı bilinmektedir. Aşağıdakiler arter duvarlarına zarar verebilmekte veya plak oluşumuna neden olabilmektedir:

LDL yani kötü kolesterolün kanda yüksek olması

Kandaki düşük HDL yani iyi kolesterol seviyeleri

Enflamasyon için bir işaret olan yüksek C-reaktif protein seviyeleri

Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Diyabet

Aile bireylerinde bulunan damar hastalığı geçmişi

Sigara içmek

Şişmanlık ya obezite

Fiziksel hareketsizlik (çok az düzenli egzersiz)

Yaşlılık

TEDAVİSİ

Damar tıkanıklığı riski altında olanların sağlıklı bir kiloya ulaşması ve sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini tercih etmesi genellikle uygulanan ilk tedavidir. Bazı durumlarda tedaviye ilaçla devam edilmekte veya ameliyat gerekli görülebilmektedir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Değişiklikler ağırlık yönetimi, fiziksel aktivite ve sağlıklı bir diyet üzerine odaklanmaktadır. Doktorunuz, çözünebilir lif açısından zengin olan gıdaları yemeyi ve doymuş yağ, sodyum tüketimi sınırlamayı önerebilir.

İlaç tedavisi: Doktor, plak oluşumunu veya kan pıhtılaşmalarını önlemek için ilaçlar önerebilir.

Damar tıkanıklığı ameliyatı: Şiddetli damar tıkanıklığı vakaları, anjiyoplasti veya koroner arter bypass gibi cerrahi işlemlerle tedavi edilebilmektedir.

DAMAR TIKANIKLIĞI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİTMEK GEREKİR?

Damar tıkanıklığı tanısı ve tedavisi için kalp ve damar cerrahisi bölümüne başvurabilirsiniz