Damar tıkanıklığı neden olur? Damar tıkanıklığı tedavisi nasıldır?

Damar tıkanıklığı özellikle ilerleyen yaşlarda karşımıza çıkan ve kalp krizine kadar götüren bir hastalıktır. İleri yaşlarda ortaya çıkan ve tansiyon, diyabet gibi hastalıkların tetiklediği damar tıkanıklığı çağımızın hastalığı haline gelmiş durumda. Peki damar tıkanıklığı neden olur?

Damar tıkanıklığına sebep vermemek için beslenmeye çok dikkat etmeli ve yağlı etlerden, hamur işi besinlerden, kızartmalardan ve sakatatlardan uzak durulması gerekir. Bütün uzmanların söylediği gibi damar tıkanıklığından uzak durulması için sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekir.

Damar tıkanıklığı neden olur?

* Kilo fazlalığı

* Hareketsiz yaşam ve egzersizden uzak durmak

* Sigara ve alkol içilmesi

* Yoğun stres

* Demir eksikliği

* Bilinçsiz ve yağlı beslenme

* Şeker, gut ve frengi hastalıkları

* Kanamalar nedeni ile ortaya çıkan sorunlar.

Damar tıkanıklığı tedavisi nasıl olur?

Damar tıkanıklığı tedavisi ilaç ve yürüme ile medikal takip, anjiografik tedavi yöntemleri ve cerrahi girişimler olarak sayılabilir. Hastalığın evrelerine göre etkileri de farklı olduğundan tedavisi de kişiye özel olarak farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden bacak damar tıkanıklığı bulunan kişilerde tedavi hastanın şikayetlerine, uzvun hayatiyetine, kişinin sosyal beklentilerine bakılarak planlanmalıdır.

İstirahat ağrısı, ayakta bacakta kangren veya iyileşmeyen yara varlığında uzuv ve belki de yaşam kaybı tehlikesi olduğundan kanlanmayı arttıracak girişimsel bir tedavi mutlaka gereklidir. Ancak yol yürümekle gelen ağrı dışında şikayeti olmayan hastalarda tedavi yöntemi; hastanın yaşı, sosyal şartları, yaşamının hastalıktan ne kadar etkilendiği gibi faktörler göz önünde bulundurularak kararlaştırılmalıdır. Örneğin; 50 yaşında, aktif, çalışmakta olan bir hastada 1 km yürüme ile gelen ağrının tedavisinde cerrahi tedavi önerilebilirken, 80 yaşında, haftada 1-2 kere ev dışına çıkan ve 250 m yürüme ile ağrısı olan bir hastaya medikal tedavi ile takip mümkün olabilmektedir.