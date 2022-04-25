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Gündem Damadın ümidi Millet İttifakı mı? Firari FETÖ'cü hakimlerle savcıları böyle tehdit etti
Gündem

Damadın ümidi Millet İttifakı mı? Firari FETÖ'cü hakimlerle savcıları böyle tehdit etti

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticisi Mevlüt Hilmi Çınar, FETÖ davalarına bakan hakim ve savcıları tehdit ederek, "Çok uzak değil. 2-3 seneye yargılanmaya, hesap vermeye ve dünyada hak ettikleri cezayı çekmeye başlayacaklar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 19:49:00 - 2022-04-25 19:50:18
Damadın ümidi Millet İttifakı mı? Firari FETÖ'cü hakimlerle savcıları böyle tehdit etti

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden Mevlüt Hilmi Çınar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, FETÖ davalarına bakan hakimlerle savcıları tehdit etti.

Çınar, Millet İttifakı'ndan medet umduğunu açık ettiği mesajında, arsız ifadeler kullandı.

Neden 2-3 sene?

FETÖ elebaşısı ile FETÖ'cüleri "mazlum" olarak nitelendiren Çınar, "Zerre kadar şüpheleri olmasın ki, herbir mazlumun hukuksuzca aldıkları âh’ı ve hakkının hesabını hukuk karşısında verecekler." dedi.

Mevlüt Hilmi Çınar mesajına şu tehditle devam etti:

Çok uzak degil 2-3 seneye yargılanmaya, hesap vermeye ve dünyada hak ettikleri cezayı çekmeye başlayacaklar.

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