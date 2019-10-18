Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

Murathan Seyitoğlu Yeniakit.com.tr

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, YİK Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in beraat etmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

“Eğer paralelci olmak böyle bir şey ise evet paralelciyim” demişti!

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in yargılandığı FETÖ üyeliği davasından beraat etmesini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Arınç’ın damadı beraat etmiş. FETÖ konusunda duyarlı olanlar infial içinde. Sosyal medyaya yansıyan tepkiler bunu gösteriyor. Benim bu konudaki fikrimi soruyorsunuz. Damadı tanımam bilmem. Gerçekten FETÖ’cü müdür, paralelci midir bilmem. Ama kendisinin Melih Gökçek’e verdiği bir cevabı bugün gibi hatırlıyorum. ‘Vatanını seven’ diye başlayan cümlelerden sonra ‘Eğer paralelci olmak böyle bir şey ise evet paralelciyim!’ diyen cevabı tuhafıma gitmişti.” şeklinde konuştu.

“Artık bu tuhaf davranışlar son bulmalı”

Son zamanlarda yargının verdiği FETÖ kararlarının kamu vicdanını yaraladığına dikkat çeken Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim tuhafıma giden asıl husus, madem FETÖ’cü/paralelci değildi, o zaman neye dayanılarak göz altına alındı hakkında dava açıldı? Dosyasında hiç bir delil olmadan bu işlem yapıldıysa yargımız adına çok üzülürüm. Yok birileri araya girdiği için beraat verildiyse bin kat daha üzülürüm. Artık bu tuhaf ve üzücü davranışlar son bulmalı. Aksi takdirde sadece yargı sistemimiz değil Partimiz de zarar görür diyorum.”

“Cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum”

AK Parti’nin eski Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde “Paralel ile mücadele kapsamında açılan o kadar çok davalar var ki üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum. Bunlar silahlı terör örgütü diye başlayan ve öğrencilerinin önünden alınıp götürülen kadın öğretmenler iki aydan fazla cezaevinde tutuluyor.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İlk maaşını ‘mağdur’ KHK’lara vereceğini açıklamıştı

Bülent Arınç’ın her fırsatta alçak FETÖ yapılanmasına moral ve motivasyon amaçlı sözleri yoğun tepkilere neden oluyor. Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için alacağı maaşı KHK ile sözde ‘mağdur’ edilenlere bağışlayacağını açıklamıştı. Arınç’ın YİK üyeliğinden aldığı ilk maaşı hangi KHK’lıya verdiği merak edilirken, damadı Ekrem Yeter’in de ‘delil yetersizliği’nden beraat etmesi ise ‘sürpriz’ olarak görülmedi.

Bülent Arınç’ın “FETÖ’ye moral sicili” oldukça kabarık!

Bülent Arınç, “Cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum” demişti fakat FETÖ’ye “moral” veren skandal çıkışlarıyla sürekli gündemde olmayı başardı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın “FETÖ’ye moral sicili” oldukça kabarık. Arınç, Kırıkkale’de FETÖ firarisi Mehmet İşler’in pastanesine “Eskiye dayanan dostluk” nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu skandal ziyaret kamuoyunda çok tartışılmıştı.

Mehmet Özmen, Ekrem Yeter’in arşivini deşifre etti!

Öte yandan Mehmet Özmen, “delil yetersizliği”nden beraat eden Ekrem Yeter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları deşifre etti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında 15 yıl hapis istemiyle FETÖ üyeliğinden yargılanan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in ‘delil olmadığı’ gerekçesiyle beraatine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Mehmet Özmen’in arşivinden çıkardığı Ekrem Yeter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi için “delil” niteliği taşıyor. Mahkeme için “delil” niteliği taşıyan Ekrem Yeter’in işte o paylaşımları: