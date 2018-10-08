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Damadı düğünde bıçakladılar

Aydın'ın Çine ilçesinde düğününde oynadığı sırada bıçaklanan damat yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:08
Damadı düğünde bıçakladılar

Aydın Çine'de gerçeleştirilen düğünde damat bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda damat A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada aralarında husumet olduğu belirtilen S.D. (19) tarafından bıçaklandı.

Bacağından yaralanan A.E, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.D. polis ekiplerince yakalandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:08
  1. Aydın
  2. Çine
  3. Damat
  4. damadı bıçakladılar

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  • meçulmeçul1 sa önce
    asın bunları her önüne gelen milleti bıçaklıyor kanun nerde kanun
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