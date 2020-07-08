‘Damacana suyu canlı değildir ve yosunlaşmaz’ dedi ve gerekçesini açıkladı

Modern tıp uygulamalarını reddederek alternatif tedavi yöntemleri sunan Aidin Salih’in, Son Söz / Gerçek Tıp Dersleri 2 kitabında damacana suları ile ilgili verdiği bilgi yeniden gündemde. Aidin Salih, kitabında damaca sularının canlı su olmadığını, ölü su olduğunu ifade etmiş ve bu yüzden yosunlaşmadığını açıklamıştı.

İşte Aidin Salih’in kitabındaki ilgili kısım:

Damacana suyu bozulmuş sudur. Birinci olarak damacanadan dolayı bozulmuştur. Daha önceden de bahsettiğim gibi plastik hiç olmazsa saydam olmalıdır.

O da zararlıdır çünkü plastik üretmek için muhakkak sertleştirici madde olan dioksin gerekir. O da muhakkak plastikten suya karışır. Sert maddeler aslında sert değildir. Sadece biz onları sert olarak görüyoruz.

Bu, atom ve atom altı parçacıkların bir araya toplanmasıdır. Onlar daima serbesttirler ve bir maddeden diğerine çok rahat bir şekilde geçerler. Nedense bizim damacanalarımızın hepsi mavidir.

Avrupa’da suyu mavi plastikte göremezsiniz. Ama Türkiye’de bütün içme suları mavi plastik damacanalarda ve şişelerdedir. Şişe saydam olsa da kapağı mavi veya kırmızıdır. Eğer mavi ise kadmiyum, kırmızı ise kurşun var demektir. Bunlar çok zararlı maddelerdir. Kurşun ve kadmiyum birbirini çeker. Vücutta kadmiyum varsa bütün kurşunu kendine çeker.

"Damacana suyu hiçbir zaman yosunlaşmaz"

Kurşun varsa da kadmiyumu çeker. Ayrıca her bir su şişesinin kapağındaki conta muhakkak mavidir. Eğer kullandığınız tıbbi şurupların kapağını açarsa, contanın muhakkak mavi olduğunu görürsünüz. Bunun manasını artık tahmin edebilirsiniz.

Su sadece damacanada olsa da onu içmek mümkün olmaz. Özellikle de 2-3 gün sonra. O zaman çok dioksinli olur. Aylarca bekleyen, sıcak ortamda ve güneş altında kalan su çok dioksinli içerir.

Damacana suyu hiçbir zaman yosunlaşmaz. Peki, neden? Eğer sadece dioksin olsaydı, bu yeterli olmazdı ve su yosunlaşırdı. Demek ki içerisinde başka maddeler de var. O su canlı değil, ölü sudur. Siz ölü su içtiğinizde vücut onu canlandırmak için çok enerji harcar çünkü vücut onu kullanmaz.

O su, su sıfatı taşımaz. Vücut onu ancak canlandırdıktan sonra kullanabilir.