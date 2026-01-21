Damacana suya zam!

İBB iştiraki Hamidiye AŞ, maliyet artışları gerekçesiyle damacana su fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan zamla birlikte 19 litrelik temel damacana suyun fiyatı 150 liraya yükselirken, yeni tarifenin uygulanma tarihi için bir geçiş süreci tanındı.

Hamidiye AŞ, artan enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerini gerekçe göstererek satış tarifesini güncelledi. Kent genelinde yaygın bir kullanım ağına sahip olan markanın yeni fiyat listesi, damacana türlerine göre farklılık gösteriyor.

YENİ TARİFEDE RAKAMLAR NETLEŞTİ

Hamidiye bünyesinde sunulan farklı damacana seçeneklerinde fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti:

Hamidiye İadeli Damacana (19L): 120 TL olan mevcut fiyat, 150 TL’ye yükseltildi.

Diğer Marka İadeli Damacana (19L): Değişim bedeliyle birlikte 140 TL’den 170 TL’ye çıktı.

İadesiz (Kullan-At) Damacana (19L): Satış bedeli 210 TL’den 240 TL seviyesine ulaştı.

UYGULAMA 1 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR: VATANDAŞA STOK FIRSATI

Hamidiye AŞ, fiyat artış kararını duyururken tüketicilere yönelik bir kolaylık sağladı. Mobil uygulama üzerinden yapılan resmi açıklamada, yeni fiyatların hemen yürürlüğe girmeyeceği vurgulandı:

"Yeni fiyat tarifemiz 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar tüm siparişler mevcut (eski) fiyatlar üzerinden karşılanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA