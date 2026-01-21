  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'de sıcak gelişme: Saat 20'de yürürlüğe girecek Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı Kurum’dan hadsiz Özgür’e deprem bölgesi cevabı: Tek bir tuğla bile koymadınız! Türk bayrağına kalleş saldırı! Provokasyon sonrası AK Parti'den ilk tepki Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin kararını duyurdu İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti! AK Partili vekil taşı gediğine koydu: Kaçacak delik arıyorlar! Akit, manşetlerine taşımıştı! MİT TIR’ları ihanetinin üzerinden 12 yıl geçti Gültekin’in ‘Şatobriyan’ keyfi canlı yayını gerdi: Sinan Burhan ile aralarında et fiyatları tartışması
Ekonomi Damacana suya zam!
Ekonomi

Damacana suya zam!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Damacana suya zam!

İBB iştiraki Hamidiye AŞ, maliyet artışları gerekçesiyle damacana su fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan zamla birlikte 19 litrelik temel damacana suyun fiyatı 150 liraya yükselirken, yeni tarifenin uygulanma tarihi için bir geçiş süreci tanındı.

İBB iştiraki Hamidiye AŞ, maliyet artışları gerekçesiyle damacana su fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan zamla birlikte 19 litrelik temel damacana suyun fiyatı 150 liraya yükselirken, yeni tarifenin uygulanma tarihi için bir geçiş süreci tanındı.

Hamidiye AŞ, artan enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerini gerekçe göstererek satış tarifesini güncelledi. Kent genelinde yaygın bir kullanım ağına sahip olan markanın yeni fiyat listesi, damacana türlerine göre farklılık gösteriyor.

 

YENİ TARİFEDE RAKAMLAR NETLEŞTİ

Hamidiye bünyesinde sunulan farklı damacana seçeneklerinde fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti:

Hamidiye İadeli Damacana (19L): 120 TL olan mevcut fiyat, 150 TL’ye yükseltildi.

Diğer Marka İadeli Damacana (19L): Değişim bedeliyle birlikte 140 TL’den 170 TL’ye çıktı.

İadesiz (Kullan-At) Damacana (19L): Satış bedeli 210 TL’den 240 TL seviyesine ulaştı.

 

UYGULAMA 1 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR: VATANDAŞA STOK FIRSATI

Hamidiye AŞ, fiyat artış kararını duyururken tüketicilere yönelik bir kolaylık sağladı. Mobil uygulama üzerinden yapılan resmi açıklamada, yeni fiyatların hemen yürürlüğe girmeyeceği vurgulandı:

"Yeni fiyat tarifemiz 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar tüm siparişler mevcut (eski) fiyatlar üzerinden karşılanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Muş'ta kar esareti! 350 köy yolu tamamen kapandı, ekipler zamanla yarışıyor!
Muş'ta kar esareti! 350 köy yolu tamamen kapandı, ekipler zamanla yarışıyor!

Yerel

Muş'ta kar esareti! 350 köy yolu tamamen kapandı, ekipler zamanla yarışıyor!

Okullar ne zaman hangi gün açılacak?
Okullar ne zaman hangi gün açılacak?

Eğitim

Okullar ne zaman hangi gün açılacak?

Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi
Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi

Ekonomi

Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23