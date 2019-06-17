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Dalyan’da su altı temizliği

Dalyan Kanalı ekosisteminin korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında su altı temizliği yapıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
Dalyan’da su altı temizliği

Dalyan Kanalı ekosisteminin korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında su altı temizliği yapıldı.


Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı öncülüğünde, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği’nin destekleriyle dalgıçlar Dalyan Kanalı’nda dip temizliği yaptı.


Etkinliğe, DALKO dalgıçlarının yanı sıra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı 7 polis dalgıç ve sualtı spor kulüplerinden dalgıçlar katıldı. Ekipler, su altından şişe, halat, battaniye, lastik, masa, sandalye gibi atıklar çıkardı.


DALKO Başkanı Arif Yalılı, gelecek nesillere aktarmak için bölgenin ekosisteminin korunması gerektiğinin altını çizdi.


Başlattıkları çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yalılı, “Öncelikle katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabi ki yaptığımız organizasyon Dalyan Kanalı’nı temizlemeye yetmez, ama bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir ucundan başlamış olduk. Bu önümüzdeki günlerde turizmin sakinleştiği zamanlarda daha büyük bir organizasyon şeklinde devam edecek. Bunun ilk adımı olarak bu etkinliğe başladık. Yanımızda olan öncelikle Muğla İl Emniyet Müdürümüze ve su altı ekibine de teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir zamanda yalnız bırakmadılar. Yılların birikimi var ama bu Dalyan Kanalı çok berbat, çok kirli anlamına gelmesin. Ankara’dan gelen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Eski Spor Gençlik ve Orman Bakanımız Ersin Taranoğlu’na da teşekkür ediyorum. Çok eski dostum ve saygı duyduğum bir büyüğümüz, bu etkinliğe başlamamızda desteği oldu. Etkinlik üç gün sürecek. Son gün Köyceğiz Gölü’nde temizlik yapacağız. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı bir bütün, fırsat buldukça devam edeceğiz. Dalyan’da dalış organizasyonu yapan ekip arkadaşlarımız var onlarda katkıda bulundular.” diye konuştu.



Dalgıç polisler dip temizliği yaptı


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polis memuru Burhan Ayhan, DALKO’nun davetiyle temizlik çalışmasına katıldıklarını aktardı.


Dalyan’da ve Köyceğiz’de, DALKO ekiplerinin yanı sıra diğer gönüllülerle temizlik faaliyetlerinde bulunduklarını söyleyen Ayhan, “Nispeten burada yapmış olduğumuz çalışmalarda temiz bir manzarayla karşılaştık. Aşırı bir kirlilik yok. Ambalaj atıkları ve araba lastikleri tarzında bazı atıklarla karşılaştık. Bu yapmış olduğumuz faaliyetle insanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çöpleri uygun yerlere çöp tenekelerine atalım.” dedi.


Temizliğin ardından toplanan çöpler belediye görevlilerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
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