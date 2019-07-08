Dalyan turistik yolu asfalta kavuştu

2017 yılı programı kapsamında Ortaca-Dalyan güzergâhındaki yaklaşık 9 kilometrelik ve Atatürk Bulvarı’nın bir kısmının asfaltlamasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2. Etap olan Atatürk Bulvarı ve Ortaca-Dalyan arasındaki 2 bin 400 metrelik yolun asfaltlamasını tamamladı.

Havaların ısınması ile 2. Etabı olan Atatürk Bulvarı ile Dalyan yolu arasındaki 2 bin 400 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolda sıcak asfalt çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 1 haftalık süre zarfı sonunda turizm açısından önemli bir konumda bulunan yolu aktif hale getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2017 yılında 1. Etabı Ortaca ilçe merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda ve Ortaca İlçesinden Dalyan mahallesine kadar olan yol güzergâhında asfaltlama çalışması ve bisiklet yolu çalışmaları gerçekleştirmişti.

Muğla genelinde vatandaşların güvenli yollarla ulaşımı için var gücüyle çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün il genelinde 2400 km rakamına ulaştıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğla 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü gibi geniş bir coğrafya üzerinde birbirinden değerli 13 ilçeye ve 569 mahalleye sahip. Mahallelerimiz, ilçelerimiz arasında vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat etmesi, sevdiklerine ulaşması için yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Ortaca-Dalyan yolu arasında ertelenen yol çalışması da ekiplerimiz tarafından tamamlandı. İl genelinde yol çalışmalarında 2400 km rakamına ulaştık. Güzel şehrimiz Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.