0553 313 94 23

Dalyan kıyı dibi usturmaça ile dolmuş

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı öncülüğünde yapılan, Dalyan kıyı dibi temizliğine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim elemanları da destek verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 14:40
Dalyan kıyı dibi usturmaça ile dolmuş

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı öncülüğünde yapılan, Dalyan kıyı dibi temizliğine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim elemanları da destek verdi.


Her yıl düzenli yapılmaya çalışılan Dalyan kıyı dibi temizliğine MSKÜ Su Ürünleri Fakültesinden, Prof. Dr. Önder Yıldırım, Doç. Dr. Ozan Soykan, Dr. Öğretim Üyesi Anıl Gülşahin, Dr. Hasan Cerim, Dr. Selcan Yapıcı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Hacisa katıldı.


Prof. Dr. Önder Yıldırım konuyla ilgili açıklamasında “Dalyan bir dünya mirası, bu değerimize bu yörenin bir evladı olarak hem bilimsel hem de gönüllü olarak destek vermek benim bu habitata bir borcum. Bu hususta, Fakültemiz öğretim elemanlarıyla her daim burada bulunmaktan, hizmet sunmaktan onur duyuyoruz. Bilindiği üzere, 40 yılı aşkındır hem yerli hem yabancı turist ağırlayan gözbebeğimiz Dalyan, yıllık yarım milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Gelen misafirlerimiz, dünyanın sayılı kumsallarından biri olan İztuzu plajına, merkez noktadaki teknelerle gidiyorlar. Teknelerin bağlı olduğu yerde, dipten çıkarılan materyallerin büyük çoğunluğunu ki, yüzde 95 diyebiliriz buna. Usturmaça olarak kullanılan lastikler oluşturuyor. Bu yılda yapılan dip temizliğinde usturmaça dikkat çekti. Bunlar ya teknelerin rıhtıma girişinde yada çıkışında koparak kanal içine düşüyor. Ortaya çıkan ana görüntü bundan ibaret. Çıkan materyallerin envanterini çıkarıp, kategorisini belirliyoruz. Gerek yasal mevzuat olarak ve gerekse de bilinçli birey eğitimleriyle, bununda kolaylıkla üstesinden gelinebileceği açık” dedi.


Prof. Yıldırım şöyle devam etti. "Literatür bilgilerine göre, kişi başına yıllık katı atık miktarı Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 483 kg iken, ülkemizde bu değer 426 kg civarında. Her geçen gün artan ekosistem bilinci vasıtasıyla, yaşadığımız yere daha fazla sahip çıkıp, birlikte gelecek planlama içindeyiz. Buda sevindirici bir tablodur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:40
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    1. Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    2. AB Liderler Zirvesi
    3. Mardinli gelin ve damat düğünde..
    4. Mısır, Müslümanların girişini..
    5. Emekli bekçiye polisten kaçak içki..
    6. Elazığ'da çocuğun silahla kazara..
    7. Artroskopi yöntemi ile büyük başarı
    8. Şehit Padişah Sultan Murad..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TOKİ Karaman kura sonuçları son dakika..
    11. Nazilli Ticaret Odası’ndan yeni atanan..
    12. TCMB döviz kurları
    13. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    14. Bakan Varank, İstanbul'da
    15. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    16. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    17. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    18. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    19. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    21. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    22. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    23. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    24. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    25. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    26. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    27. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    28. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    29. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    30. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!