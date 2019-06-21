Dalyan kıyı dibi usturmaça ile dolmuş

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı öncülüğünde yapılan, Dalyan kıyı dibi temizliğine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim elemanları da destek verdi.

Her yıl düzenli yapılmaya çalışılan Dalyan kıyı dibi temizliğine MSKÜ Su Ürünleri Fakültesinden, Prof. Dr. Önder Yıldırım, Doç. Dr. Ozan Soykan, Dr. Öğretim Üyesi Anıl Gülşahin, Dr. Hasan Cerim, Dr. Selcan Yapıcı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Hacisa katıldı.

Prof. Dr. Önder Yıldırım konuyla ilgili açıklamasında “Dalyan bir dünya mirası, bu değerimize bu yörenin bir evladı olarak hem bilimsel hem de gönüllü olarak destek vermek benim bu habitata bir borcum. Bu hususta, Fakültemiz öğretim elemanlarıyla her daim burada bulunmaktan, hizmet sunmaktan onur duyuyoruz. Bilindiği üzere, 40 yılı aşkındır hem yerli hem yabancı turist ağırlayan gözbebeğimiz Dalyan, yıllık yarım milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Gelen misafirlerimiz, dünyanın sayılı kumsallarından biri olan İztuzu plajına, merkez noktadaki teknelerle gidiyorlar. Teknelerin bağlı olduğu yerde, dipten çıkarılan materyallerin büyük çoğunluğunu ki, yüzde 95 diyebiliriz buna. Usturmaça olarak kullanılan lastikler oluşturuyor. Bu yılda yapılan dip temizliğinde usturmaça dikkat çekti. Bunlar ya teknelerin rıhtıma girişinde yada çıkışında koparak kanal içine düşüyor. Ortaya çıkan ana görüntü bundan ibaret. Çıkan materyallerin envanterini çıkarıp, kategorisini belirliyoruz. Gerek yasal mevzuat olarak ve gerekse de bilinçli birey eğitimleriyle, bununda kolaylıkla üstesinden gelinebileceği açık” dedi.

Prof. Yıldırım şöyle devam etti. "Literatür bilgilerine göre, kişi başına yıllık katı atık miktarı Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 483 kg iken, ülkemizde bu değer 426 kg civarında. Her geçen gün artan ekosistem bilinci vasıtasıyla, yaşadığımız yere daha fazla sahip çıkıp, birlikte gelecek planlama içindeyiz. Buda sevindirici bir tablodur” dedi.