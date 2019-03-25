Ortaca Belediyesi kültür yayınları kapsamında emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı yazar Günür Karaağaç’ın hazırladığı “Dalyan” kitabı okuyucuyla buluştu.

Dalyan Atatürk Tören Alanı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, yazar Günür Karaağaç’a ödülünü takdim etti. Katılımcılara Dalyan kitabını dağıttı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, insanlığın yazılı tarihi ne kadar geri götürülebilirse geçmişin izlerinin o kadar yakından sürülebileceğini söyledi.

Başkan Karaçelik; “Türkiye’de sözlü kültür daha ön plandadır. Yazılı kültür çok önde değildir ama Günür Karaağaç bir yerin folklorunu, yaşam biçimini, tarihi insanlarını yani yörenin her şeyini açığa çıkaran ve yazıya döken bir isim. Bölgemizin eğitiminden, tarihine kadar birçok araştırmaya imza attı. 21’inci kitabında Dalyan’ı konu edindi. Gerçekten alkışı hak ediyor. Tarihimizi gün ışığına çıkarıyor. Emeğine sağlık. Burada anılarını dinlediği Dalyan’ın büyükleri var. Onlarında ellerinden öpüyorum, Allah uzun sağlıklı ömür versin diyorum.” diye konuştu.

Yazar Günür Karaağaç, bölge tarihini gün yüzüne çıkarmaya ve yeni nesillere aktarmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karaağaç; “Ulaşılamayan sözlü, yazılı kültüre ulaşan ve onu kaleme alan bir araştırmacıyım. Bu kitabın yazımında bilgileri, aktardıkları ile bana destek olan Akın ve Özdemir ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bana bu kitap için destek veren ulu çınarların hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

Karaağaç, bundan sonraki kitabının Sandraz ile ilgili olacağını da sözlerine ekledi.