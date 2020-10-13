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Ekonomi Dalından satılan kivinin üreticileri hasada hazırlanıyor
Ekonomi

Dalından satılan kivinin üreticileri hasada hazırlanıyor

Türkiye kivi üretiminin yarısını karşılayan Yalova'da ay sonuna doğru başlayacak hasat öncesi çiftçiler bahçelerinde yetişen kivilerin aroma özelliklerini kontrol ettiriyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar: - "Yalova'mız için kivi, 24 ayar altın. Geçen sene iklim şartlarından dolayı yaklaşık 25 bin ton rekoltemiz vardı. Bu sene inşallah en az 30 bin ton rekolte bekliyoruz" - "Ürünlerimiz dalından satılıyor. Hamdolsun bu sene 6 lira, 6,30 lira seviyelerini gördük. Üreticilerimizin kazanç anlamında geçen yıl ve ondan önceki yıllarda olduğu gibi kividen yüzleri gülüyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:00:32 -
Dalından satılan kivinin üreticileri hasada hazırlanıyor

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Türkiye'de kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı Yalova'da üreticiler, dalından sattıkları ürünün hasadı için hazırlık yapıyor.

Hasada ay sonuna doğru başlayacak Altınova ilçesinde çiftçiler, ürünlerini toplamadan önce bahçelerinde yetişen kivilerin aroma özelliklerini kontrol ettiriyor.

Üreticileri ziyaret ederek bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, kivinin Yalova için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kivi üretiminin başladığı 1989'dan itibaren çok yol katettiklerini belirten Parıldar, "Yalova'mız için kivi, 24 ayar altın. Geçen sene iklim şartlarından dolayı yaklaşık 25 bin ton rekoltemiz vardı. Bu sene inşallah en az 30 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Yalova'da kivi yetiştirilen alanın 6 bin 300 dekar olduğunu aktaran Parıldar, Yalovalı üreticilerin Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Sakarya ve Kocaeli illerinde toplam 1200 dekar alanda da üretim yaptığını dile getirdi.

Parıldar, "Onları da üzerine koyduğumuz zaman Türkiye'nin yüzde 60'ına yakın kivi üretimini Yalovalı çiftçilerimiz sağlıyor." ifadesini kullandı.

- "Yaklaşık 500 dekarlık yeni bir kivi bahçesi projemiz var"

İlin kivi üretiminde aldığı mesafede, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınmayı destekleme projelerinin önemli ölçüde etkisinin olduğunu anlatan Parıldar, şunları kaydetti:

"Yıllık 65 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarımız var. Hasat ettiğimiz kivileri buralarda depolama imkanımız var. Ekim sonunda kasım başında şenlik içinde hasadını yaptığımız ürünleri depolarımızda yerlerine koyuyoruz ve sezon içinde tüketici talebine göre peyderpey arz ediliyor. Hamdolsun bu sene 6 lira, 6,30 lira seviyelerini gördük. Üreticilerimizin kazanç anlamında geçen yıl ve ondan önceki yıllarda olduğu gibi kividen yüzleri gülüyor.

Gerek Genç Çiftçi Projemizde yaptığımız 23 projeden, 115 dekarlık yeni kivi bahçeleriyle, gerekse İl Özel İdareden sağladığımız kaynaklarla yaptığımız 70 dekarlık alanla zaten yeni kivi bahçeleri tesis etme yönünde ciddi adımlar atıyoruz ancak Bakanlığımıza sunduğumuz yaklaşık 500 dekarlık yeni bir kivi bahçesi projemiz var. Kocadere Şenköy havzasındaki o proje de inşallah hayata geçtiği zaman o bölgede de üretimimiz 5 bin ton seviyesine gelecek."

- "Bahçelerimizdeki kivilerin hepsi dalındayken satıldı"

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan da geçen seneye göre bu yıl sezonun daha iyi geçeceğini öngördüklerini belirtti.

Fidan, "Çiçek döneminde yağışlar nedeniyle döllemeyi iyi yakalayamadık ama meyve kalitesini bu yıl iyi tutturduk. Bu yıl kivinin kilogram fiyatını 6-7 lira olarak belirledik. Bu yıl 6 liradan aşağıya satış olmadı. Şu an ürünü satılacak bahçe kalmadı. Bahçelerimizdeki kivilerin hepsi dalındayken satıldı." diye konuştu.


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