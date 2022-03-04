Dalgona kahve tarifi nasıl yapılır? Evde yapılabilecek kilo aldırmayan kahve tarifi

Şeker yerine kullanabileceğiniz doğal bal malzemesi ile kilo aldırmayan Dalgona kahvesinin yapılışı

Dalgona kahve tarifi

Yapımı için malzemeler

4 yemek kaşığı granül kahve

4 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı sıcak su

2 su bardağı soğuk süt

Dalgona kahve tarifi nasıl yapılır?

Kahve ve şekeri bir kaseye alıp üzerine suyu ekleyin. Tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. (Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.) Bu sürenin sonunda kahveniz açık renkli ve krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak. Kahvenizi servis edeceğiniz bardaklara birkaç küp buz koyun. Sütü bardaklara bölüştürün. Üzerine kahve kremasını da ekleyip buz erimeden servis edin.

Dalgona kahve nasıl kullanılır, faydaları

Bir fincan kahve içine ilave edeceğiniz çay kaşığı miktarında toz zencefil ile metabolizma hızınızı ikiye katlayarak, zayıflamayı kolaylaştırabilirsiniz! Kahve bağımlısı kimselerin gün içerisinde tüketeceği bir fincan kahvenin diyete olumlu etkileri şunlardır:

-1 fincan kahve günlük lif ihtiyacının neredeyse yarısını karşılamaya yeter.

- Spordan yarım saat önce tüketildiğinde daha fazla kalori harcamaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

- Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına katkı sağlar.

- Yağ yakıcı bir etkiye sahip olduğundan bölgesel yağlanmaya faydalıdır.