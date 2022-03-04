Dorsalji nedir, belirtileri nelerdir? M54 Dorsalji tedavisi

Dorsalji nedir?

Dorsal kelimesi latince kökenlidir ve “sırt” anlamına gelir. Dorsalji ise çeşitli nedenler sonucunda sırtta oluşan ağrıya verilen isimdir. Dorsalji (dorsalgia); sırt bölgesinde bulunan kaslar, kemikler veya diğer dokularda meydana gelen yaralanma veya hastalıklardan dolayı oluşan ağrıdır.

Dorsalji nedenleri nelerdir?

Sırt bölgesinde ağrıya neden olabilecek birçok farklı neden vardır. Bu nedenlerden bazıları kemiklerden kaynaklıyken bazıları kaslardan kaynaklıdır.Sırt bölgesindeki ağrıların birçok nedeni vardır. Günlük yanlış yapılan bir hareket bile dorsaljiye sebep olur.

Kemik erimesi

Kireçlenme

Vücudun günlük hareketleri ve uygun olmayan vücut duruşları (Sürekli bilgisayar başında yanlış pozisyonda oturuş gibi)

Sürekli ağır eşya kaldırmak

Önceki hastalığının komplikasyonu

Aniden refleks olarak yapılan yanlış hareketler

Kas kasılmaları

Zihinsel bozukluklar

İki omur arasında yer alan disklerin hasar görmesi

Disk yıpranması, yırtılması veya şişmesi

Osteoartrit (eklem iltihabı )

Spinal stenoz ( omurgadaki boşlukların daralması)

Artrit oluşumuna yol açan hastalıklar

İskelet düzensizlikleri

Psikolojik travmalar

Travmalar

Skolyoz ( omurga eğriliği)

Omurgaya metastaz yapmış tümörler

Omurga kırıkları

Spondilozlar ( kireçlenmeler)

Çeşitli enfeksiyonlar

Miyofasiyal (eklem dışı romatizma) ağrı sendromu

İç organlarında meydana gelen ağrılar

Osteoporoz (kemik erimesi)

Çeşitli tümörler

Dorsalji belirtileri nelerdir?

Dorsaljiye bağlı olarak ortaya çıkacak belirtiler, altta yatan nedene ve kişinin özelliklerine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Dorsalji belirtileri herkeste aynı belirtiyi göstermeyebilir. Ağrının şiddetine ve ağrıyan bölgeye göre farklılık gösterir.

Dorsaljinin en yaygın belirtileri

Dorsaljinin neden olduğu ağrılarda kişi hareket ettikçe ağrıları çoğalır, dinlendikçe ağrıları azalır.

Sinir hasarı veya sıkışmasına bağlı olarak eller, kollar veya ayaklar karıncalanır ve uyuşur.

Ayağa kalkarken veya eğilirken zorlanır ve kötüleşen bir ağrı meydana gelir.

Bel, sırt veya boyun hareketleri sınırlanır ve ağrı meydana gelir.

Günlük işleri yaparken zorlanabilir.

Yatarken pozisyonunu değiştirdiğinde ağrı meydana gelir.

Sırttaki kaslarda kasılmalar olabilir.

Destek almadan yürümede zorluk çekebilir.

Baş dönmesi ve baş ağrısı dorsaljinin belirtisi olabilir.

Ağrı çok şiddetlidir.

Dorsalji Tipleri Nelerdir?

Dorsalji nedeniyle oluşan sırt ağrısı omurga seviyesine göre farklı bölgelerde bulunabilir. Omurganın belirli bölümlerine bağlı olarak 6 tip dorsalji vardır.

Servikal Dorsalji (Boyun bölgesi)

Servikotorasik Dorsalji (Boyun ve üst göğüs bölgesi)

Torasik Dorsalji (Göğüs kafesinin arka kısmına denk gelen bölge)

Tarakolomber Dorsalji (Göğüs ve bel bölgesinin kesiştiği omurgadaki bölge)

Lomber Dorsalji (Bel bölgesi)

Lumbosakral Dorsalji (Bel ve kuyruk sokumu bölgesi)

Dorsalji için hangi doktora gidilmelidir?

Sırt ve omurga bölgesindeki ağrılara Nöroliji bölümü bakmaktadır. Doktorunuz sizi ayrıntılı bir şekilde muayene ettikten sonra MR, BT EMG gibi tetkikler isteyebilir. Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra fizik tedavi ya da ortopedi uzmanına yönlendirebilir.

Dorsalji nasıl tedavi edilir?

Dorsaljiye neden olan ağrılar birçok insanda farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Tedavisi için öncelikle dorsaljinin belirtileri ve altta yatan nedenleri teşhis edilmeli ve nedeni için tedavi adımları atılmalıdır. Doktorunuz ilk olarak size uygun olan ağrı kesici ilaç vererek ağrınızı dindirir. Sırtınızdaki kas kasılmaları için kas gevşetici ilaçlar yazabilir yahut sırt güçlendirmek için esneme, gevşeme veya tetik noktası için egzersiz önerilerinde bulunur. Bel fıtığı, travma veya osteoporoz gibi hastalıklar için farklı tedavi uygulanır. Ayrıca bazı durumlarda cerrahi tedavi uygulanması gerekebilir. Doktorunuz dorsaljinin nedenini belirledikten sonra çeşitli ameliyatlarla tedavi edebilir. Son olarak doktorunuzun verdiği tavsiyelere uymanız ve ilaçları düzenli kullanmanız çok önemlidir.