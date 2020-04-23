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Aktüel

Dalgıçlar, baraj gölünün 30 metre altında Türk bayrağı açtı

Elazığ’da dalgıçlar, 23 Nisan nedeniyle Karakaya Baraj Gölü’nün 30 metre altında Türk Bayrağı açtı.

2020-04-23 16:46:03 -
Dalgıçlar, baraj gölünün 30 metre altında Türk bayrağı açtı

Elazığ’da dalgıçlar, 23 Nisan nedeniyle Karakaya Baraj Gölü’nün 30 metre altında Türk Bayrağı açtı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında farklı farklı etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Bilgem Okullarının etkinliği kapsamında bir grup dalgıç, Karakaya Baraj Gölü’nün 30 metre altına daldı. Burada dalgıçlar, Türk Bayrağı açarak 23 Nisan’ı kutladı.


Dalgıçlardan Faruk Gül,"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de bu kapsamda Karakaya Baraj Gölünün 30 metre derinliğine indik. Bu derinlikte şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Çocuklarımız için bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza bu süreçte evde kalmalarını ve sosyal mesafelerini korumalarını rica ediyoruz" dedi.

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