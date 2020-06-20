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Aktüel

Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

Adana’da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polis tarafından kurtarılan yaşlı kadına yapılan korona virüs testi negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:30:32 -
Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

Adana’da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polis tarafından kurtarılan yaşlı kadına yapılan korona virüs testi negatif çıktı.


Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, caddeler suyla doldu. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmur suyu nedeniyle göle döndü. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar (65), sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından tıp merkezinin yanındaki mağazanın duvarı kırılarak kurtarıldı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Elife Canatar’a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide su yuttuğu için korona virüs bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine hastanenin pandemi yoğun bakımında tedaviye alınan kadına korona virüs testi yapıldı. Öğlen saatlerinde çıkan test sonucunda ise yaşlı kadının korona virüse yakalanmadığı ortaya çıktı. Elife Canatar’ın tedavisi sürüyor.

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