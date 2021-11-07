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Kadın - Aile Dalgalar yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay dalgalar yemeği tarifi
Kadın - Aile

Dalgalar yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay dalgalar yemeği tarifi

Dalgalar yemeğinin içinde birçok malzeme bulunmaktadır. Evde denemek isteyenlere işte Dalgalar yemeği tarifi.....

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:46:00 - 2021-11-07 22:51:12
Dalgalar yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay dalgalar yemeği tarifi

Dalgalar yemeğinin içinde birçok malzeme bulunmaktadır. Evde denemek isteyenlere işte Dalgalar yemeği tarifi.....

Malzemeler

  • 800 gr levrek
  • 500 gr kök kereviz
  • 2 adet limon
  • 40 gr tereyağı
  • 100 gr pancar
  • 1 bağ maydanoz
  • 50 gr 2 adet kırmızı soğan
  • 3 adet Brüksel lahana
  • 1 adet portakal
  • 10 cl pirinç sirkesi
  • 2 gr pembe tane biber
  • 3 gr toz şeker
  • 1 diş sarımsak
  • 20 cl zeytinyağı
  • 6 gr tuz
  • 300 ml çiçek yağı

Yapılışı

Levreğin içini temizleyip pulunu alara fileto haline getirip deri kısmına bir miktar tuz atarak ızgarada pişirin. Kerevizlerin kabuklarını soyarak limonlu suda haşlayın sonrasında süzerek tereyağını ve tuzunu ilave ederek blender yardımı ile akışkan püre haline getirin. Pancarı fırınlayarak pişirin kabuklarını soyup blenderdan geçirin içine bir kaşık kadarda kereviz püresinden ilave edin. Yeşil yağ için zeytinyağı, sarımsak ve maydanozu blenderdan geçirerek tülbentte süzün ve tülbentte kalan maydanoz ile 2 kaşık kereviz püresi ilave ederek karıştırın. Toplamda 3 renkte püre elde etmiş olacağız kereviz, pancarlı ve maydanozlu. Kırmızı soğanları soyarak ince slays olacak şekilde doğruyoruz ve üzerine tuz, şeker, limon suyu ve pirinç sirkesi ilave ederek hafifçe karıştırıyoruz. Daha sonrasında 20 dakika kadar bekletiyoruz. Kereviz yapraklarından 5 yaprağı çiçek yağında kızartıyoruz. Brüksel lahanalarını blanc ederek kabuklarını çıkarıyoruz ve içine soğan turşularını yerleştiriyoruz. Portakalı soyarak dilimlerini çıkarıyoruz. Tabağını yaparken sırasıyla renkli püreleri yan yana koyarak spatula yardımı ile tabağa yayıp deniz dalgası şeklini veriyoruz. Üzerine ızgara levreği yerleştirip, yanlarına bürüksel çanağındaki soğan turşusunu koyuyor ve ardından portakal dilimlerini yerleştiriyoruz. Son olarak pembe biber, yeşil yağ ve kızarmış kereviz yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

 

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