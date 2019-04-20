Dalgalar nedeniyle karaya oturan teknenin imdadına sahil güvenlik yetişti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde karaya oturan 'Deepar Blue' isimli yelkenli tekne, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.20 Nisan 2019 Cumartesi 18:49
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü açıklarında, denizde meydana gelen dalgalar nedeniyle 'Deepar Blue' isimli yelkenli tekne karaya oturdu. Teknede bulunan Mehmet Necep ve İsmail Güçlüoğulları'nın yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot gönderildi. Karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldıktan sonra botla çekilerek, Babakale Limanı'na demirlendi.
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