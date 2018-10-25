Dalgalar 7 metrelik mendireği aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle Karadeniz’deki dalgalar şiddetini artırdı.

Liman Caddesi’ndeki 7 metre uzunluğundaki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. Aracını park eden bazı vatandaşlar ise dalgalar dolayısıyla araçlarını bulunduğu yerden aldı. Yaklaşık hızı 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yük gemileri ve balıkçı tekneleri liman içine demirledi. Belediye işçisi liman bölgesindeki tünelde denizin bıraktığı taş parçalarını temizledi.

Bazı vatandaşlar ise Liman Caddesi’nde dalgaları izledi. Meteoroloji yetkililerinden öğrenilen bilgilere göre sağanak ve şiddetli rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.