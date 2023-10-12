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Gündem Dalga dalga yayılmalı! Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
Gündem

Dalga dalga yayılmalı! Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 09:49:00 -
Dalga dalga yayılmalı! Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Kardeşlik Platformu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

Milli İrade Meydanı önünde başlayan ve Üngüt Kavşağı'nda son bulan "Filistin'e Yola Çık" konvoyuna katılanlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

Polis ekiplerince konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemleri alındı.

Klakson çalarak kentte tur atan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

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