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Siyaset Dalga dalga büyüyor... CHP’de muhalif avı başladı!
Siyaset

Dalga dalga büyüyor... CHP’de muhalif avı başladı!

CHP’de başlayan istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir’in ardından Sakarya’dan da istifa haberi geldi. 120 CHP’li partisinden istifa etti. İstifa eden isimlerin Muharrem İnce’nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi’ne katılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 07:15:00 -
Dalga dalga büyüyor... CHP’de muhalif avı başladı!

CHP’de başlayan istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir’in ardından Sakarya’dan da istifa haberi geldi. 120 CHP’li partisinden istifa etti. İstifa eden isimlerin Muharrem İnce’nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi’ne katılması bekleniyor. CHP Antalya teşkilatından da bir grubun Ankara’da parti yönetimi ile görüştüğü, rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

İnce’nin partisine geçeceği konuşulan Kesimoğlu yakın takibe alınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tekrar partiye davet edilen Kesimoğlu, dün CHP’ye üye oldu. Kesimoğlu’na CHP rozetini de grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Daha önce İnce’nin partisine geçmeyeceğini açıklayan 17 milletvekilinin içinde hala net olarak kararını vermiş olmayanlar da ikna edilmeye çalışılıyor. Parti yönetimi milletvekillerinin dışında örgütlerde de İnce’nin partisine geçişi engellemek için çalışmalar yürütüyor.

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