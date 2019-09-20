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Dalak büyümesi nedir? Dalak büyümesi tedavisi

Vücuttaki iltihap ve zararlı mikroorganizmaları temizleyen dalak oldukça hassas bir organdır. Belirtileri birçok hastalıkla karıştırılabilir ve ciddi sorunlar meydana getirebilir. Peki ama dalak büyümesi nedir? Dalak büyümesinin belirtileri nelerdir? Dalak büyümesi tedavisi için ne yapılmalıdır? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 12:27
Dalak büyümesi nedir? Dalak büyümesi tedavisi

Vücuttaki iltihap ve zararlı mikroorganizmaları temizleyen dalak oldukça hassas bir organdır. Belirtileri birçok hastalıkla karıştırılabilir ve ciddi sorunlar meydana getirebilir. Peki ama dalak büyümesi nedir? Dalak büyümesinin belirtileri nelerdir? Dalak büyümesi tedavisi için ne yapılmalıdır? İşte detaylar...

Dalak; karnın sol alt kısmında, mide altında yer alan bir organdır. Kanı zararlı mikroorganizmalardan korur ve vücuttaki enfeksiyonlu hücreleri arındırır.

Bağışıklık sisteminde oluşan hasarlar, dalağın zarar görmesine sebebiyet verir. Bunun yanı sıra bazı hastalıklar ve ilaçlar da direkt olarak dalağı etkileyebilir.

Dalak şiştikçe vücut tepkiler vermeye başlar. İlk etapta anlaşılmayacak küçük sinyaller veren vücut, ilerleyen süreçlerde mide ağrısı ve apandist ile karıştırılabilir.

Dalak büyümesinin belirtileri nelerdir?

Vücut her türlü sinyallerini sırayla verir. Ağrılar, sancılar, şişlik hissi, yüzde renk değişimi ve sivilcelenme gibi...

Burunda çıkan sivilceler kalp ve damar hastalıklarının bir belirtisi!

  • Normalden farklı olan tokluk hissi
  • Hızlı kilo kaybı
  • Karın bölgesinde ağrı ve şişlik
  • Cilt renginin solması ya da sararması
  • Hafif darbeler sonucu dahi olsa, büyük ağrı ve acı hissetme
  • Üst solunum yolları enfeksiyonunun hiç geçmemesi
  • Gece ani terleme ve ateşlenme

Dalak büyümesi tedavisi

Dalak büyümesi, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilecek olan bir hastalık olduğundan dolayı, erken teşhis edilmesi gerekir. Bu nedenle belirtiler hissedildiğinde en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurulması gerekir.

Kan testi ve ultrason ile dalağa bakılarak muayaene gerçekleştirilebilir.

Dalak temizleyen doğal kür

Bir bardak kadar klor içermeyen temiz içme suyunun içerisine yarım tatlı kaşığı kadar toz haline getirilen zencefili içerisine ilave edin ve kaynatmaya bırakın. kaynar kaynamaz ocakta çok bekletmeden hemen altını kapatın altı ve yedi dakika kadar demlenmesi için bekletin. Demlenen ve ılınan zencefil suyunu günde iki veya üç bardak kadar tüketin. Taze bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:27
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