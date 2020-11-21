Dalağında kist tespit edilen çocuk riskli bir ameliyat yerine robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede dalağında kist tespit edilen 17 yaşındaki Derya Bozkurt, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk kez uygulanan robotik dalak kisti ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Manisa'da yaşayan Bozkurt'a, karın ağrısı şikayeti üzerine gittiği hastanede dalak kisti teşhisi konuldu. Ameliyat olması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalına sevk edilen Bozkurt'un dalak kısmındaki 4 santimetre büyüklüğündeki kist, Doç. Dr. Emre Divarcı tarafından robotik cerrahi yöntemiyle çıkartıldı.

Bozkurt'un karnından girilerek yapılan ameliyat, 8 milimetrelik 2 delik ve kameranın yerleştirildiği 12 milimetrelik bir delik açılarak yapıldı.

Bozkurt, hastaneden taburcu edildikten sonra ailesiyle Doç. Dr. Divarcı ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Doç. Dr. Emre Divarcı, AA muhabirine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalının robotik cerrahi konusunda Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Dalak kisti ameliyatlarının riskli olduğunu belirten Divarcı, şöyle konuştu:

"Dalak, ameliyatta kanama riski yüksek olan bir organ. Dalak kisti salgı yapan hücrelerin olduğu bir kist türüdür. Laparoskopik ve açık cerrahide kistin tamamı çıkarılamıyor, onun için dalağın bir kısmı ya da tamamının alınması gerekiyor. Tabii bir de dalağın ameliyat sırasında kanama ihtimali yüksek oluyor. Robotik yöntemle ameliyatı yapma kararı aldık. Bu sayede kistin tamamını çıkarmayı başardık. Eğer kistin bir kısmı dalakta kalsa bu ileride kansere neden olabilir. Takip ettiğimiz bilimsel çalışmalara göre biz ülkemizde ve dünyada çocuklarda ilk robotik dalak kisti ameliyatını gerçekleştirdik. Bunun için çok gururluyuz."

Bu yöntemde vücutta herhangi bir kesi olmadığı için hastalarının normale göre çok kısa sürede iyileştiğine dikkati çeken Divarcı, ameliyattan sonra da iz kalmadığını aktardı.

Bu süreçte hastanın ve ailesinin kendilerine tam destek verdiğini anlatan Divarcı, "Hastamızda robotik cerrahinin avantajlarını kullanmak istedik. Bize 3 boyutlu görüş imkanı sağlıyor bu sayede dokulara daha çok hakim olabiliyoruz. Çok daha zor bölgelere ulaşıyoruz. Görüntüyü 16 kat büyütüyor. Bu sayede kistleri çok daha detaylı görüyoruz. Normal bir ameliyatta bir insan eli 360 derece dönebilirken robotik cerrahi de ise 540 derece dönüyor." dedi.

- "Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum"

Derya Bozkurt ise karın ağrıları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, dalağında kistin olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü dile getirdi.

Ameliyat olmaktan korktuğunu anlatan Bozkurt, "Doktorum bana ameliyatın tüm ayrıntılarını anlattı. Ben hep bu ameliyatı robotun mu yoksa doktorların mı yaptığını merak ediyordum. Türkiye'de ve dünyada uygulanan ameliyat sayesinde sağlığıma kavuştum. Vücudumda da hiçbir iz kalmadı. Artık karnımda ağrımıyor. Okuluma yeniden başladım. Hemşire olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Emine Bozkurt da doktorların uyguladığı teknikle kızının dalağına bir zarar gelmeden kistin çıkarıldığını vurguladı.

Prof. Dr. Necdet Budak da Ege Üniversite Tıp Fakültesindeki hekimlerin birçok alanda başarılı operasyon ve ameliyatlara imza atmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de ve dünya çapında çocuklarda ilk robotik dalak kisti ameliyatının yine hastanemizde yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda üniversite olarak devletimizin desteğiyle en iyi ekipmanları alıyoruz. Amacımız insanımıza en kaliteli sağlık hizmetini verebilmek." ifadelerini kullandı.