0553 313 94 23

DAK’tan Kanlıpınar Şehitliği’ne ziyaret

Dorlion Arama Kurtarma ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysı ile Eskişehir’de bulunan Kanlıpınar şehitliğini ziyaret etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:30
DAK’tan Kanlıpınar Şehitliği’ne ziyaret

Dorlion Arama Kurtarma ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysı ile Eskişehir’de bulunan Kanlıpınar şehitliğini ziyaret etti. Başkan yardımcısı Ümit Avcı, “Bu özel günde başta Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canını hiç çekinmeden feda eden kahraman şehitlerimizi anmak bizim için bir gurur. 30 Ağustos bir milletin dirilişi ve yeniden ayaklanmasıdır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi minnet ile anıyoruz” ifadeleri kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı
    1. İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı
    2. Didim’de8 yılda 29 Engellinin yüzünü..
    3. İstanbullular "flash mob" etkinliğinde..
    4. İncir nöbetindeki jandarma kuş..
    5. Gercüş’te freni boşalan traktör..
    6. AFAD ilan etmişti! Olası Marmara..
    7. Gazeteciler ağaç dikti
    8. Germencik’te jandarma incir nöbetine..
    9. Atakum’da zafer coşkusu
    10. 3 gün tatili fırsat bilenler plajlara..
    11. Gribe iyi gelen bitkiler nelerdir?
    12. Mahkemeden emsal tazminat kararı!
    13. CHP’linin İmamoğlu’na gönderdiği..
    14. 30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu..
    15. Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için..
    16. Giresun İl Jandarma Komutanı Murat..
    17. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    18. Erol Bedir: "Artık yeter, orta oyununa..
    19. Damada silahla tehditten tutuklama
    20. Bursa’da dev tatbikat
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı