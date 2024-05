Dakika bir gol bir! Özgür Özel’den de zaten ancak bu beklenirdi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa girişimi, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutarken, CHP'nin tutumu belirsizlik oluşturdu. Kurtulmuş'un, ilk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığını hatırlatan İsmail Kapan ise “Daha yeni anayasanın ‘a’sından söz edilmeden, Özgür Özel’in sergilediği yaklaşım, tek cümle ile ‘YERİM DAR-YENİM DAR’ kıvamında” ifadelerini kullandı. Kapan, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Yeni bir anayasa hangi şartlar altında mümkün? Elbette Parlamentoyu oluşturan siyasi partilerin, anayasa yapımı için gerekli Meclis aritmetiğini sağlayabilmesi ile… Bu birinci şart. İkincisi ve daha önemlisi yeni anayasa için samimi ve dirayetli bir tutum içinde olmak. Bu olduğu takdirde, gerisi prosedür çerçevesinde adım adım gerçekleşebilir. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bu göreve seçildiği ilk günden beri, yeni anayasa konusunu hep gündemde tutuyor. Bu konuda nasıl bir yol haritası izleyeceğini de, kamuoyuna açıklamış bulunuyor.

Öncelikle siyasi parti liderleri ile yapacağı görüşmeler zincirini tamamlamak… Bu temaslarla birlikte, her partinin kendi anayasa tekliflerini olgunlaştırmaya teşvik etmek ve bu safhanın devamında, yeni yasama yılında (Ekim ayı…) komisyon teşkili için çalışmalara devam etmek. Kurtulmuş’un beyanından özetle bu anlaşılıyor. Meclis Başkanı ilk görüşmesini önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptı. Çıkışta medyaya yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yeni anayasanın muhtevasına dair tek cümle etmediğini, zira “usul esasa takaddüm eder” sözü fehvasınca, her şeyden evvel bu meselede gerekli prosedürün tespiti ve uygulamasının esas alındığını belirtti.

Bu doğru bir yaklaşım ve zaten başka türlü de yol alınması mümkün olmaz. Ancak daha yeni anayasanın ‘a’sından söz edilmeden, Özgür Özel’in sergilediği yaklaşım, tek cümle ile “YERİM DAR-YENİM DAR” kıvamında. Zira Özel, ortak açıklamada, evvela yeni anayasa konusunun öncelik sırasında nerede durduğunu sorgulamak gerektiğini ifade etti. Yani daha acil meseleler varken, yeni anayasayı konuşmak ne derece isabetli demeye getirdi. Onun devamında da hemen şöyle bir cümle kurdu: “Anayasaya uyulmayacaksa yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur! Geçen sefer de yapıldı ama uyulmadı…” İşte zurnanın zırt dediği yer burası! Özgür Özel yeni anayasa konusunda en azından bu dönem için (YERİM DAR…) demeye getiriyor. CHP son yerel seçimde birinci parti oldu, lakin parlamentoda öyle değil. Besbelli bu şartlar altında anayasa gibi önemli bir konuya girmeye hevesli değil…

Nitekim Özel, bahse konu görüşmeden sonra Parti Grubunda yaptığı konuşmada, bunu daha açık şekilde seslendirdi ve topu taca atacağını teyit etti. “Anayasalar her doğan için yapılır. Erdoğan için yapılmaz…” Bu söz aynı zamanda, Özel’in seçimlerin akabinde daha makul bir üslup kullanmasının geçici bir durum olduğuna işaret ediyor. Yani Özgür Özel’den pek fazla bir değişim beklemeyin. Kavgacı üslup yerine uzlaşmacı politikalar izleyeceği hususunda doğrusu ciddi şüpheler var. Anlayacağınız fabrika ayarlarına dönmesi çok sürmeyecek. Şu sözler, Özgür Özel’in hem yeni anayasa konusunda hem de genel olarak, ana muhalefet çizgisinde nasıl hareket edeceğini net biçimde ortaya koyuyor: “Anayasalar toplumu kuşatırlar. Elbise gibidirler. Özelliği hemen herkesin üzerine uymasıdır. Durdukça değer kazanırlar. Böyle bir metni yapmak yani yeni bir elbise dikmek…”

Özel bunları dile getirdikten sonra şöyle devam etti: “Sayın Kurtulmuş’a söylediğim şudur; Giymeyeceğimiz elbiseyi alır mıyız? Sen mevcut anayasaya uymuyorsan, yenisini alsan ne olur, eskisinde kalsan ne olur?” Ve bildiğiniz klasik CHP söylemini tekrar etti: “Taksim’i bir Mayıs’a kapatmak anayasaya uymamaktır. Can Atalay’ı bırakmamak anayasaya uymamaktır… İttifak ortağınızın (MHP) Anayasa Mahkemesi kapatılsın söylemine sessiz kalmak anayasaya uymamaktır…” Velhasıl Özgür Özel ve CHP’nin bahanesi çok. Üstelik daha anayasa için masaya dahi oturmadan bu bahanelere başvuruyorlar. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oldu bile. Özel’in bu söylemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmeye de taşıması bekleniyor. Görünen o ki, CHP ‘yerim dar-yenim dar’ diyerek, oyuna dâhil olmamak için her yola başvuracak. Bu da demektir ki, yeni anayasa yapma hususunda CHP destek olmayacak ve fakat köstek olma ihtimali yüksek. 31 Mart seçimlerinden sonra, siyaset dengelerinde önemli değişiklikler oldu.

CHP’nin biraz da beklentileri aşan başarısının verdiği öz güveni nasıl kullanacağı önemli. Gerçekten yapıcı mı olacak yoksa tıkayıcı mı? Bu arada CHP ve İyi Parti’deki genel başkan değişikliği, kartların yeniden karılmasını gerektiren gelişme. Parlamenter sistemi şart koşmalar filan süreci her noktada engelleyecek teşebbüsler. Bu durumda Saadet ve Gelecek Partisi grubu (bu grubun devamı da hâlen tehlikede…), DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisinin belli sayıdaki vekilleriyle hangi tarafta yer alacağı da bugün için belirsiz. Bütün bu faktörler, Numan Kurtulmuş’un işinin kolay olmadığını ifade ediyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mayıs seçimlerinden önce seslendirmeye başladığı, yeni anayasa yapma konusu, nedense şimdiye kadar beklenen ilgi ve alakayı uyandırmadı. Her şeye rağmen, yeni anayasa konusunu gündemde tutmak önemli ve gereklidir.”