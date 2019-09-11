DAKA İran masasından yeni yayın: şehir şehir Türkiye

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DKA) bünyesinde kurulan DAKA İran Masası, Türkiye ve İran iş dünyalarının karşılıklı tanıtımı amacıyla yayınlar üretmeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan DAKA İran Masası, Türkiye ve İran iş dünyalarının karşılıklı tanıtımı amacıyla yayınlar üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin tüm illerini İran’a tanıtmak amacıyla hazırlanan 670 sayfalık Şehir Şehir Türkiye kitabının Farsça baskısı yapıldı. Eser, İran’da Valilikler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kesimlere takdim edilecek. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren diğer kalkınma ajansları ile işbirliği içinde hazırlanan eserde Türkiye’nin her şehrinin önemli özellikleri, kısa bilgiler ve şehri temsil eden görseller ile birlikte sunuluyor. İllerin ihracat, gayri safi milli hasıladan aldığı pay, nüfus, sanayi, tarım, turizm verileri ve şehrin meşhur ürünleri gibi birçok konuda bilgiler verilen ve Türkçe ve Farsça olarak hazırlanan eserin bölgelerine ve ilgilerine göre diğer kalkınma ajanslarınca başka dillere de tercüme edilmesi planlanıyor. Şehir Şehir Türkiye kitabının Farsça içeriğine www.dakairanmasasi.org web sitesinden erişilebiliyor.Sitede Türkiye haritası üzerinde istenilen ile tıklanarak her ilin bilgilerine ve Farsça seslendirmeli tanıtım videolarına ulaşılabiliyor.