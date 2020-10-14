Daikin'in "5 Kritik Nokta Bakımı Kampanyası" başladı

İSTANBUL (AA) - Daikin ve Airfel markalı kombileri kapsayan ve 15 Ekim ila 15 Aralık arasında devam edecek olan "Daikin 5 Kritik Nokta Bakımı" kampanyası başladı.

Daikin açıklamasına göre, indirimli bakım kampanyası ile kombi performansı için en önemli 5 noktanın bakımı yapılacak. Bu süre zarfında indirimli olarak hizmet alacak kullanıcılar, kombilerini yıllar boyunca ilk günkü verim ve tasarruf oranlarıyla kullanabilecek. Verimlilik ve güvenlik açısından önem taşıyan periyodik bakım, cihazın ömrünü uzatırken, onarım ve işletme maliyetlerini de büyük oranda düşürüyor.



İndirimli fiyatlarla "uzman bakım" fırsatı sunan kampanya, "brülör temizliği ve kontrolü", "eşanjör temizliği", "emniyet donanımları kontrolü", "gaz ayar kontrolleri" ile "devre elemanları kontrolü ve filtre temizliği" gibi en önemli 5 noktayı ve bunun yanı sıra bir dizi bakım ve ayarı kapsıyor.



Daikin Isıtma Grubu uzmanları, bu kampanya ile öncelikle güvenli kombi kullanımının önemini vurguladıklarını ve kullanıcıları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları öneriyor:

"Kombinizin ilk günkü verimi ve güvenliği ile uzun yıllar çalışabilmesi, performansını yükseltip enerji tasarrufu sağlayabilmesi için periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. İnsan sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu kombilerde, üreticinin önermiş olduğu periyodik bakım işlemlerinin mesleki yeterliliği sağlanmış servis ekiplerince yapılması, ileride yaşanabilecek muhtemel arızaların bakım sırasında tespit edilerek giderilmesine olanak sağlıyor. Kombinizin yıllarca verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, bunun yanı sıra onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesi için kışa girmeden periyodik bakımının yapılmasını öneriyoruz."

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen kombi bakımı sırasında öncelikle gaz ve hava karışım oranları kontrol ediliyor, gaz tüketim sorunları çözülüyor. Bunun yanı sıra fan fonksiyonlarının kontrolü ve temizliği de gerçekleştiriliyor. Yapılan ayarların elektrik sarfiyatını azalttığına ve enerji tasarrufu sağladığına dikkati çeken uzmanlar, şu bilgileri veriyor:

"Kombilerin optimum verimlilikte çalışmalarını sürdürmesi için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi de bakımlar sırasında can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyetlerinin ve sağlamlıklarının kontrol edilmesidir. Bütün bunların yanı sıra verimli yanma ve uygun değerlerde atmosfere salınan egzoz gazının azaltılması, çevreye ve topluma duyarlılık adına hepimizin önceliğidir. Uzman Daikin ekiplerinin ekonomik fiyatlarla gerçekleştirdiği bakım sayesinde kombinizin çevreye verdiği zarar minimuma indirilirken, enerji masraflarından sağlayacağınız tasarrufla aile bütçeniz de rahat ediyor."



"5 Kritik Nokta Bakımı" kampanyası ile liste fiyatı 160 TL olan hermetik kombinin bakım fiyatı 120 TL'ye, liste fiyatı 190 TL olan yoğuşmalı kombinin bakımı ise 140 TL'ye yapılıyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen kombi kullanıcıları, Daikin yetkili servislerinden veya 444 999 0 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabiliyor.

