Daikin 4 ayda Euro bazında yüzde 33 büyüdü

Şirket, bu sene 561 milyon Euro satış geliri elde etmeyi hedefliyor. İhracatını yüzde 25 arttırarak 322 milyon Euro’ya çıkarmayı planlıyor. CEO Hasan Önder, 2022 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Toplam satışlarımızın yüzde 75’ini Sakarya Hendek fabrikamızdan sağladık. Hendek fabrikamızda 2025’e kadar 80 milyon Euro tutarında yatırım yapacağız. Japon mali yılı başlangıcı olan Nisan-Temmuz 2022 döneminde çok güçlü bir büyüme kaydettik. 4 aylık dönemde ciroda Euro bazına yüzde 33’lük bir büyüme elde ettik. Bu oranla Avrupa’nın da dikkatini üzerimize çektik” dedi. Büyümede yeni yatırımlarının büyük katkısı olduğunu anlatan Önder, “Sakarya Hendek fabrikamızda ürün gamımız çok gelişti. Özellikle geçen yıl devreye aldığımız VRV yatırımımız büyümemize çok ciddi bir katkı sağladı. Japonya, Belçika ve Çekoslovakya’dan ürün ithal edip satıyorduk. Ancak pandemi öncesinde lokalleşme kararı aldık ve Sakarya Hendek fabrikamızda ciddi bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik. Pandemi dönemi de yatırımlarımızı devreye alabilmemiz için bir fırsat oldu” ifadelerini kullandı.