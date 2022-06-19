Daikin Türkiye VRV üretim tesisi faaliyette

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Sakarya Hendek Fabrikamızda üretmeye başladığımız VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Düşük enerji tüketimleri ve düşük karbon salımları sayesinde çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bu sistemlerin Hendek’te üretilme kararı hem Daikin Türkiye’ye hem de ülkemize duyulan uzun vadeli güvenin çok önemli bir göstergesidir” diye konuştu.

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi ise dünya iklimlendirme pazarındaki son gelişmelerden bahsetti. Tsubochi, ayrıca şunları söyledi: “Türkiye yaklaşık 84 milyon nüfusuyla büyük bir ülkedir. Ayrıca dünyanın önde gelen tüketim pazarlarından biridir. İhracat için de önemli bir ülkedir. 2011 yılında Airfel firmasını satın alarak Daikin Grup şirketleri bünyesine dahil ettik ve Daikin Türkiye firmasını kurduk. O dönemden günümüze Daikin markasını daha da yaygınlaştırmak için satış faaliyetlerimizi hızlandırmaya, Hendek fabrikamızın üretim kapasitesini arttırmaya ve konut tipi ürünlerin tasarım yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Yatırımlarımız bundan sonra da sürecek.”