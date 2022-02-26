Daikin Premix VZ kombi sağladığı tasarrufla öne çıkıyor

YAKUP SARIÇİÇEK

Premix VZ kombi, paslanmaz çelik eşanjörü sayesinde mukavemeti ve performansını üst düzeye taşıyor. Yüksek modülasyon sayesinde brülör ve frekans kontrollü fan gücü ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Böylece cihazın dur-kalk yaparak çalışmasının önüne geçiliyor.

Isıtma konforunu artıran bu özellik, sistem kayıplarını minimize ederken ateşleme sırasına oluşan zararlı emisyonları da etkisizleştiriyor. Verimliliği yüzde 92 olan Premix VZ, frekans kontrollü pompası ve fanıyla enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Geniş baca kullanım olanağıyla birçok mahalde uygulamaya izin veriyor.

Tüketicinin cebini koruyor

ErP yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan yoğuşmalı Premix VZ kombi, tüketicinin cebini koruyor. Son derece sessiz çalışan kombinin 23 ve 26 kW kapasite seçeneklerinde, bugüne kadar kullanılmış en fazla basma yüksekliğine sahip pompalara yer veriliyor. Premix VZ, kompakt boyutları, çift paslanmaz çelik eşanjörü, frekans konvertörlü pompası, konfor modu ve termo regülasyon gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ürün, özel çek valf sistemiyle sağlıklı sıcak su sağlıyor.