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Ekonomi Daikin, kendi enerjisini üretiyor çevreyi koruyor
Ekonomi

Daikin, kendi enerjisini üretiyor çevreyi koruyor

İklimlendirme sektörü şirketi Daikin’in Sakarya’daki fabrikasında temmuz ayında devreye aldığı Güneş Enerjili Sistem (GES), hedeflenenin üzerinde başarıya ulaşarak enerji ihtiyacının tümünü karşılamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:27:00 -
Daikin, kendi enerjisini üretiyor çevreyi koruyor

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, “Bu projeyi Daikin’in kurum kültürünün önemli bir parçası olan çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak görüyoruz” dedi. ‘İnsana değer, çevreden başlar’ mottosuyla hareket eden bir marka olduklarını ifade eden Önder, “Bir GES projesi uygulayarak Daikin’in çevre misyonunu hayata geçirirken maliyetlerimizi de daha kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlamıştık. Daikin olarak üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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