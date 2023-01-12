Daikin, eko tasarıma uygun ürünleriyle sektöre öncülük ediyor

Firma, bu ürünleriyle sektöre de örnek oluyor. Daikin’den konuyla ilgili yapılan açıklamada LOT21’e uygun VRV dış ünitelerin, mini VRV’lerin, heat pump, heat recovery ve su soğutmalı modellerin hem verimli hem de çevreci olduklarına işaret edildi. Açıklamada şu hususlara dikkat çekildi: “Çevreye duyarlı tasarımla ilgili tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulumu yapanlar ve son kullanıcılar için kılavuz ile imalatçıların, ithalatçıların ücretsiz olarak erişebilen web siteleri ölçülüp hesaplanan ürün bilgilerini içermelidir. Bu durum, kullanıcıların verimlilik değerlerini daha kolay ve şeffaf bir şekilde karşılaştırmalarını sağlayacaktır. Kurulumu yapanlar ve son kullanıcılar için kılavuz ile imalatçıların, ithalatçıların ücretsiz olarak erişebilen web sitelerinin profesyoneller için ayrılmış bir kısmı ürünlerin sökülmesi, geri dönüşümü yahut çalışma ömrü sonunda bertaraf edilmesine yönelik ürün bilgilerini içermelidir.” Açıklamada verimlilik değerlerini karşılaştırırken test sırasında hangi iç ünitelerin kullanıldığının kontrol edilmesinin önemli olduğu da vurgulandı.