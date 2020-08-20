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Ekonomi Daikin, ABD’li startup Locix’e 2 milyon dolarlık yatırım yaptı
Ekonomi

Daikin, ABD’li startup Locix’e 2 milyon dolarlık yatırım yaptı

Daikin Industries, data, konumlama, gelişmiş yapay zeka ve Wi-Fi kombinasyonunu kullanarak mekansal zeka çözümleri üreten ABD’li startup Locix’e 2 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:51:00 -
Daikin, ABD’li startup Locix’e 2 milyon dolarlık yatırım yaptı

Daikin Industries’ten yapılan açıklamaya göre, şirket bu yatırımla Locix’in yerel konumlandırma teknolojisi Locix LPS’yi kullanarak, kurulum sahalarındaki çalışma saatlerini azaltmayı hedefliyor.

Daikin, modern ve gelişmiş çözümler sunan yeni teknolojilerin ve yeniliklerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla, bünyesi dışındaki kuruluşlarla beraber “ortak buluşlar” gerçekleştirmek amacına büyük önem veriyor. Bu kapsamda şirket, gelecek 5 yıl için global startup şirketlerine yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayırdı.

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