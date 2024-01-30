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Ekonomi Daha yeni zam gelmişti! Benzin motorine büyük zam geliyor
Ekonomi

Daha yeni zam gelmişti! Benzin motorine büyük zam geliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-30 11:19:00 -
Daha yeni zam gelmişti! Benzin motorine büyük zam geliyor

Motorine gelen dünkü zamdan sonra benzin ve motorin için yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı.

Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litre satış fiyatına 2 lira, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 40,38 liraya, Ankara'da 41,07 liraya, İzmir'de ise 41,29 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 43,02 liraya, Ankara'da 43,78 liraya ve İzmir'de 43,97 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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