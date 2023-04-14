Daha seçilmeden maskesi düştü Diktatör Kemal’den dava yağmuru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle ilgili paylaşımlar nedeniyle 2 bin 500’ü aşkın vatandaşa dava açtığı belirlendi. Kılıçdaroğlu, hazırladığı reklam filminde “Sana söz, Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım” iddiasında bulunmuştu.

ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ

6’lı Masa’nın üyeleri ve destekçileri, daha iktidara gelmeden kendine muhalif gördüğü isimlere “hesap soracağız” diyerek tehditler savururken, Kılıçdaroğlu’nun da kendisine yönelik eleştirilere tahammül edemediği ortaya çıktı. 5237 sayılı TCK gereğince “hakaret” suçunun takibi şikayete bağlı bir suç. Savcı, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma işlemlerine başlayabiliyor. Soruşturma sonunda iddianame düzenlenmesi halinde sanık, 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik’in aracılığıyla “hakaret” iddiasıyla 2 bin 500’ün üzerinde vatandaşa dava açmış. İşte o davalardan bazıları:

“ABD PRİM VERMEZ” DAVASI

Aydemir H. isimli vatandaş, bir gazetenin “okur postası” bölümünde yazdığı yazıda “ABD, 12 seçim kaybetmiş, başarısız olmuş yalan makinesi Kılıçdaroğlu’na bu defa prim vermez” ifadelerini kullandı. Bu yazıyla ilgili yapılan suç duyurusunda, “Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın ABD’den emir ve icazet aldığı yönünde algı oluşturmaya yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar olup, tek başına şüphelinin suç işleme kastını ortaya koymaktadır” iddiasında bulunularak dava açılması talep edildi.

“TAM PKK’LI”YA SUÇ DUYURUSU

İsmail D. (38), Twitter’den yapılan bir paylaşıma, “Bu Kemal tam PKK’lı” diye yazdı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik’in suç duyurusu üzerine İsmail D.’ye dava açıldı. Mürsel K. (52), Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma, “Almanya’da dün gece elektriğe % 130, doğalgaza % 200 zam geldi. Onlar bizden daha büyük ekonomi ya ondandır dedim. Var mı bir yorum Bay ke mal’ yorumunu yazdı. Şikayet üzerine vatandaş hakkında “hakaret”ten dava açıldı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET İDDİASI

Avukat Çelik’in suç duyurusunda bulunduğu bir diğer paylaşımda ise Aliyaşar Ö., Facebook hesabından “işte iki yüzlü yaratıklar bunlar aklı olmayan içi boş tenekeler isterlerse yüz yıl ceza versinler doğruları söylemeye devam edeceğim” dedi. Aliyaşar Ö., başka paylaşımında da “Meral ve Kılıçdaroğlu TOGG’un açılışına katılmayı reddetti. Türk halkının başarısını içlerine sindiremedi ş.r.fs.zl.r” ifadelerini kullandı. Vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunan Çelik, dilekçesinde, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçu”nun işlendiğini savundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO